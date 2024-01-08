АТЕШ знайшов у Севастополі прихований російськими окупантами ЗРГК Панцир-С1

Підпільники з кримськотатарського руху спротиву АТЕШ розвідали місцезнаходження російської ППО у окупованому Севастополі. Так, агенти руху виявили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 на Зміїній горі.
АТЕШ знайшов “схованку” ППО окупантів у Севастополі
Партизани АТЕШ знову мають результати розвідки місця розташування озброєння російських окупантів у Криму.
Про це підпільники повідомили у Telegram.
Усю інформацію АТЕШ передав Силам оборони України.
АТЕШ розвідав у Криму залізничну станцію зі скупченням військової техніки
Рух кримськотатарського опору АТЕШ знову розвідав нове місце, де окупанти у Криму відправляють гармати та боєприпаси на фронт в Україні.
Так, на станції зафіксовано багато техніки та машина з боєприпасами для артилерії.
У АТЕШ наголосили, що вся зібрана інформація надсилається Силам оборони України. Партизани також вказали точні координати, де розміщено російську техніку: 45.29194383702729, 34.1323101176645.
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