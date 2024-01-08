АТЕШ знайшов у Севастополі прихований російськими окупантами ЗРГК Панцир-С1

Підпільники з кримськотатарського руху спротиву АТЕШ розвідали місцезнаходження російської ППО у окупованому Севастополі. Так, агенти руху виявили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 на Зміїній горі.

АТЕШ знайшов “схованку” ППО окупантів у Севастополі

Партизани АТЕШ знову мають результати розвідки місця розташування озброєння російських окупантів у Криму.

Про це підпільники повідомили у Telegram.

В результаті проведення розвідки в районі Зміїної Гори в Севастополі наш агент зумів зафіксувати ЗРГК «Панцир-С1», яку окупанти використовують для прикриття повітряного простору від повітряного нападу. Координати: 44.605626, 33.593327. Поширити

Усю інформацію АТЕШ передав Силам оборони України.

Окупанти вживають активних заходів для забезпечення безпеки своїх підрозділів від повітряних ударів. На їхнє нещастя, наші агенти діють ефективно, і вжиті заходи окупантів будуть марні, – заявили партизани. Поширити

АТЕШ розвідав у Криму залізничну станцію зі скупченням військової техніки

Рух кримськотатарського опору АТЕШ знову розвідав нове місце, де окупанти у Криму відправляють гармати та боєприпаси на фронт в Україні.

Наш агент у Криму провів успішну розвідку залізничної станції у селищі Жовтневому. За інформацією, на станції поступово накопичують техніку для відправлення на Херсонський та Запорізький напрями у зв'язку з великими втратами як у техніці, так і в особовому склад, – йдеться у повідомленні. Поширити

Так, на станції зафіксовано багато техніки та машина з боєприпасами для артилерії.

У АТЕШ наголосили, що вся зібрана інформація надсилається Силам оборони України. Партизани також вказали точні координати, де розміщено російську техніку: 45.29194383702729, 34.1323101176645.