Партизани "Атеш" проникли на територію військової частини в Підмосков'ї — відео

Представники визвольного партизанського руху "Атеш" з окупованого РФ Криму заявили про проникнення у дивізію імені Дзержинського в Балашисі, у Підмосков'ї.
Що відомо про проникнення партизанів "Атеш" на територію дивізії у Підмосков’ї
Рух також опублікував координати розташування дивізії.
Що вказує на ознаки дестабілізації ситуації в РФ
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, найбільш помітною ознакою наближення дестабілізації ситуації у Росії є передача підрозділам “Росгвардії” артилерії та танків.
Аналітик також спрогнозував, якою буде післявоєнна РФ. На його думку, там будуть феодальні наділи, якими керуватимуть місцеві царьки-олігархи, "зі своїми приватними арміями, законами і повною непокорою центру".