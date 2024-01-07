Партизани "Атеш" проникли на територію військової частини в Підмосков'ї — відео

Багато експертів, коли говорять про післявоєнну Росію, то говорять про її розпад. Я ж не можу сказати, що розпад Росії - це єдиний підсумок її післявоєнного існування, а ось перетворення з Російської Федерації в російську феодалізацію - це цілком реально, - зазначає Коваленко.