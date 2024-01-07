Партизани "Атеш" проникли на територію військової частини в Підмосков'ї — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани "Атеш" проникли на територію військової частини в Підмосков'ї — відео

Дивізія армії РФ у Підмосков'ї
Джерело:  АТЕШ

Представники визвольного партизанського руху "Атеш" з окупованого РФ Криму заявили про проникнення у дивізію імені Дзержинського в Балашисі, у Підмосков'ї. 

Що відомо про проникнення партизанів "Атеш" на територію дивізії у Підмосков’ї

Атеш" проник у дивізію імені Дзержинського в Балашисі. Наш агент із числа офіцерів проник у зазначену дивізію. Ми вже отримали список особового складу, який бере участь у "СВО". Їхні імена, контакти та особисті дані передано до відповідних органів. Агент передає полум'яний привіт товаришам по службі, - зазначають представники партизанського руху.

Рух також опублікував координати розташування дивізії.

У структурі самої дивізії проводиться розширення і зміцнення нашої агентурної мережі для більш якісної діяльності, - зазначається у повідомленні “Атеш”.

Що вказує на ознаки дестабілізації ситуації в РФ

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, найбільш помітною ознакою наближення дестабілізації ситуації у Росії є передача підрозділам “Росгвардії” артилерії та танків.

Багато експертів, коли говорять про післявоєнну Росію, то говорять про її розпад. Я ж не можу сказати, що розпад Росії - це єдиний підсумок її післявоєнного існування, а ось перетворення з Російської Федерації в російську феодалізацію - це цілком реально, - зазначає Коваленко.

Аналітик також спрогнозував, якою буде післявоєнна РФ. На його думку, там будуть феодальні наділи, якими керуватимуть місцеві царьки-олігархи, "зі своїми приватними арміями, законами і повною непокорою центру".

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