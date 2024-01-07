Партизаны "Атеш" проникли на территорию воинской части в Подмосковье — видео

Многие эксперты, когда говорят о послевоенной России, говорят о ее распаде. Я же не могу сказать, что распад России – это единственный итог ее послевоенного существования, а вот превращение из Российской Федерации в российскую феодализацию – это вполне реально, – отмечает Коваленко.