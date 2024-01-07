Партизаны "Атеш" проникли на территорию воинской части в Подмосковье — видео

Представители освободительного партизанского движения "Атеш" из оккупированного РФ Крыма заявили о проникновении в дивизию имени Дзержинского в Балашихе, в Подмосковье.
Что известно о проникновении партизан "Атеш" на территорию дивизии в Подмосковье
Движение также опубликовало координаты расположения дивизии.
Что указывает на признаки дестабилизации ситуации в РФ
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, наиболее заметным признаком приближающейся дестабилизации ситуации в России является передача подразделениям "Росгвардии" артиллерии и танков.
Аналитик также спрогнозировал, какова будет послевоенная РФ. По его мнению, там будут феодальные наделы, которыми будут руководить местные царьки-олигархи, "со своими частными армиями, законами и полным неповиновением центру".