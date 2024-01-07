Партизаны "Атеш" проникли на территорию воинской части в Подмосковье — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны "Атеш" проникли на территорию воинской части в Подмосковье — видео

Девизия армии РФ в Подмосковье
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Представители освободительного партизанского движения "Атеш" из оккупированного РФ Крыма заявили о проникновении в дивизию имени Дзержинского в Балашихе, в Подмосковье.

Что известно о проникновении партизан "Атеш" на территорию дивизии в Подмосковье

Атеш" проник в дивизию имени Дзержинского в Балашихе. Наш агент из числа офицеров проник в указанную дивизию. Мы уже получили список личного состава, участвующего в "СВО". Их имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы. Агент передает пламя привет сослуживцам, - отмечают представители партизанского движения.

Движение также опубликовало координаты расположения дивизии.

В структуре самой дивизии проводится расширение и укрепление нашей агентурной сети для более качественной деятельности, - говорится в сообщении "Атеш".

Что указывает на признаки дестабилизации ситуации в РФ

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, наиболее заметным признаком приближающейся дестабилизации ситуации в России является передача подразделениям "Росгвардии" артиллерии и танков.

Многие эксперты, когда говорят о послевоенной России, говорят о ее распаде. Я же не могу сказать, что распад России – это единственный итог ее послевоенного существования, а вот превращение из Российской Федерации в российскую феодализацию – это вполне реально, – отмечает Коваленко.

Аналитик также спрогнозировал, какова будет послевоенная РФ. По его мнению, там будут феодальные наделы, которыми будут руководить местные царьки-олигархи, "со своими частными армиями, законами и полным неповиновением центру".

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.