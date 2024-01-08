АТЕШ нашел в Севастополе спрятанный российскими оккупантами ЗРПК Панцирь-С1

Подпольщики из крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ разведали местонахождение российской ПВО в оккупированном Севастополе. Так, агенты движения обнаружили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 на Змеиной горе.

АТЕШ нашел "тайник" ПВО окупантов в Севастополе

Партизаны АТЕШ снова получают результаты разведки места расположения вооружения российских оккупантов в Крыму.

Об этом подпольщики сообщили в Telegram.

В результате проведения разведки в районе Змеиной Горы в Севастополе наш агент сумел зафиксировать ЗРГК «Панцирь-С1», которую оккупанты используют для прикрытия воздушного пространства от воздушного нападения. Координаты: 44.605626, 33.593327. Поделиться

Всю информацию АТЕШ передал Силам обороны Украины.

Оккупанты принимают активные меры для обеспечения безопасности своих подразделений от воздушных ударов. К их несчастью, наши агенты действуют эффективно, и принятые меры оккупантов будут напрасны, – заявили партизаны. Поделиться

АТЕШ разведал в Крыму железнодорожную станцию со скоплением военной техники

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ снова разведало новое место, где оккупанты в Крыму отправляют пушки и боеприпасы на фронт в Украине.

Наш агент в Крыму провел успешную разведку железнодорожной станции в поселке Октябрьском. По информации, на станции постепенно накапливают технику для отправки на Херсонское и Запорожское направления в связи с большими потерями как в технике, так и в личном составе, говорится в сообщении. Поделиться

На станции зафиксировано много техники и машина с боеприпасами для артиллерии.

В АТЕШ отметили, что вся собранная информация посылается Силам обороны Украины. Партизаны также указали точные координаты, где размещена российская техника: 45.29194383702729, 34.1323101176645.