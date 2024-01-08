АТЕШ нашел в Севастополе спрятанный российскими оккупантами ЗРПК Панцирь-С1

Подпольщики из крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ разведали местонахождение российской ПВО в оккупированном Севастополе. Так, агенты движения обнаружили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 на Змеиной горе.
АТЕШ нашел "тайник" ПВО окупантов в Севастополе
Партизаны АТЕШ снова получают результаты разведки места расположения вооружения российских оккупантов в Крыму.
Об этом подпольщики сообщили в Telegram.
Всю информацию АТЕШ передал Силам обороны Украины.
АТЕШ разведал в Крыму железнодорожную станцию со скоплением военной техники
Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ снова разведало новое место, где оккупанты в Крыму отправляют пушки и боеприпасы на фронт в Украине.
На станции зафиксировано много техники и машина с боеприпасами для артиллерии.
В АТЕШ отметили, что вся собранная информация посылается Силам обороны Украины. Партизаны также указали точные координаты, где размещена российская техника: 45.29194383702729, 34.1323101176645.
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