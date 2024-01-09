Партизаны Атеш проникли в центр предупреждения о ракетных атаках по РФ.

Украинское партизанское движение "Атеш", активно действующее на территории оккупированного РФ Крыма, заявило о проникновении на территорию центра предупреждения ракетных атак по России.

Что известно о проникновении партизан в центр предупреждения ракетных атак по России

Наш агент долгое время служил в 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении в селе Тимоново, Московской области. Этот центр предупреждает о запуске в РФ ракет, прежде всего ядерных. А также он отслеживает пуски российских ракет как боевых, так и учебных. После чего выдает целеуказание собственной системе ПВО, говорится в сообщении представителей партизанского движения. Поделиться

По словам представителей "Атеш", их агент уже покинул территорию РФ и сейчас есть возможность обнародования данных о деятельности данного центра.

Учитывая его должность, мы получали информацию о состоянии всех радиоузлов в РФ. Мы знали их уязвимости и делились этой информацией с Силами обороны Украины, - подчеркивают "Атеш". Поделиться

Также известно, что полученные данные продолжают помогать обходить противовоздушную оборону противника и демилитаризовать русскую армию.

А деятельность партизан в этом военном подразделении не закончилась.

Что известно о последствиях удара по нефтебазе окупантов в городе Орел

Российские Telegram-каналы обнародовали фото с последствиями атаки БПЛА по нефтебазе преступной армии РФ в Орле.

По информации пропагандистского канала, нефтебазу якобы атаковали два дрона.

При этом в сети обнародовали фото, на котором можно увидеть сильно поврежденный резервуар с топливом.