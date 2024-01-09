Партизаны Атеш проникли в центр предупреждения о ракетных атаках по РФ.

Украинское партизанское движение "Атеш", активно действующее на территории оккупированного РФ Крыма, заявило о проникновении на территорию центра предупреждения ракетных атак по России.
Что известно о проникновении партизан в центр предупреждения ракетных атак по России
По словам представителей "Атеш", их агент уже покинул территорию РФ и сейчас есть возможность обнародования данных о деятельности данного центра.
Также известно, что полученные данные продолжают помогать обходить противовоздушную оборону противника и демилитаризовать русскую армию.
А деятельность партизан в этом военном подразделении не закончилась.
Что известно о последствиях удара по нефтебазе окупантов в городе Орел
Российские Telegram-каналы обнародовали фото с последствиями атаки БПЛА по нефтебазе преступной армии РФ в Орле.
По информации пропагандистского канала, нефтебазу якобы атаковали два дрона.
При этом в сети обнародовали фото, на котором можно увидеть сильно поврежденный резервуар с топливом.
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