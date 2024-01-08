Російські РЕБ навчилиcя збивати з курсу ракети до HIMARS та високоточні Excalibur — FT
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Російські РЕБ навчилиcя збивати з курсу ракети до HIMARS та високоточні Excalibur — FT

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Джерело:  The Financial Times

Росіяни застосовують систему "Поле-21", яка може "глушити" територію в радіусі 150 км. Водночас видання Financial Times зазначає, що українська система РЕБ "Покрова" могла б протистояти БПЛА.

Російські РЕБ навчили збивати з курсу ракети до HIMARS та високоточні Excalibur

Російські війська радіоелектронної боротьби навчилися збивати з курсу ракети до РСЗВ HIMARS та високоточні керовані активно-реактивні снаряди Excalibur. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Зазначається, що РФ набула велику перевагу щодо систем РЕБ перед Україною.

Окупанти застосовують передову російську систему "Поле-21", яка може "глушити" територію в радіусі 150 км, та мобільні системи "Мурманськ". Свої РЕБ Росія все частіше застосовує, щоб збити з курсу високоточні західні боєприпаси.

Москва також використала РЕБ для імітації пусків ракет, щоб збити з пантелику системи ППО України та визначити їхнє місцезнаходження, — сказав начальник управління РЕБ та кібербезпеки Генерального штабу України, полковник Іван Павленко.

Постачання до України достатньої кількості потужних засобів для перешкод GNSS або хоча б підсилювачів сигналу також могло б допомогти протистояти авіаційним атакам противника, — зазначив Павленко.

Санкції проти російських РЕБ

За словами полковника, оскільки для російських систем РЕБ потрібні високотехнологічні компоненти, до прикладу, підсилювачі, синтезатори та програмне забезпечення, для Заходу було важливо накласти санкції на ці елементи.

Водночас Росія "дедалі активніше розгортає засоби РЕБ", щоб збити з курсу високоточні боєприпаси, які Захід надає Україні, такі як ракети для РСЗВ HIMARS і артилерійські снаряди Excalibur.

Без захисту від РЕБ українські війська стають легкою здобиччю для з координованих з БПЛА ударів російської артилерії, атак дронів-камікадзе і скидів бомб з дронів.

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