Российские РЭБ научили сбивать с курса ракеты к HIMARS и высокоточные Exalibur — FT

Россияне используют систему "Поле-21", которая может "глушить" территорию в радиусе 150 км. В то же время, издание Financial Times отмечает, что украинская система РЭБ "Покрова" могла бы противостоять БПЛА.
Российские РЭБ научили сбивать с курса ракеты к HIMARS и высокоточным Exalibur
Российские войска радиоэлектронной борьбы научились сбивать с курса ракеты в РСЗО HIMARS и высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды Exalibur. Об этом говорится в материале Financial Times.
Отмечается, что РФ приобрела большое преимущество в отношении систем РЭБ перед Украиной.
Оккупанты применяют передовую российскую систему "Поле-21", которая может "глушить" территорию в радиусе 150 км, и мобильные системы "Мурманск". Свои РЭБ Россия все чаще применяет, чтобы сбить с курса высокоточные западные боеприпасы.
Санкции против российских РЭБ
По словам полковника, поскольку для российских систем РЭБ нужны высокотехнологичные компоненты, например, усилители, синтезаторы и программное обеспечение, для Запада было важно наложить санкции на эти элементы.
В то же время Россия "всё активнее разворачивает средства РЭБ", чтобы сбить с курса высокоточные боеприпасы, которые Запад предоставляет Украине, такие как ракеты для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды Excalibur.
Без защиты от РЭБ украинские войска становятся легкой добычей для координированных с БПЛА ударов российской артиллерии, атак дронов-камикадзе и сбросов бомб с дронов.
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