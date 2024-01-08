Российские РЭБ научили сбивать с курса ракеты к HIMARS и высокоточные Exalibur — FT

Россияне используют систему "Поле-21", которая может "глушить" территорию в радиусе 150 км. В то же время, издание Financial Times отмечает, что украинская система РЭБ "Покрова" могла бы противостоять БПЛА.

Российские РЭБ научили сбивать с курса ракеты к HIMARS и высокоточным Exalibur

Российские войска радиоэлектронной борьбы научились сбивать с курса ракеты в РСЗО HIMARS и высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды Exalibur. Об этом говорится в материале Financial Times.

Отмечается, что РФ приобрела большое преимущество в отношении систем РЭБ перед Украиной.

Оккупанты применяют передовую российскую систему "Поле-21", которая может "глушить" территорию в радиусе 150 км, и мобильные системы "Мурманск". Свои РЭБ Россия все чаще применяет, чтобы сбить с курса высокоточные западные боеприпасы.

Москва также использовала РЭБ для имитации пусков ракет, чтобы сбить с толку системы ПВО Украины и определить их местонахождение, - сказал начальник управления РЭБ и кибербезопасности Генерального штаба Украины, полковник Иван Павленко. Поделиться

Поставка в Украину достаточного количества мощных средств для помех GNSS или хотя бы усилителей сигнала также могла бы помочь противостоять авиационным атакам противника, - отметил Павленко. Поделиться

Санкции против российских РЭБ

По словам полковника, поскольку для российских систем РЭБ нужны высокотехнологичные компоненты, например, усилители, синтезаторы и программное обеспечение, для Запада было важно наложить санкции на эти элементы.

В то же время Россия "всё активнее разворачивает средства РЭБ", чтобы сбить с курса высокоточные боеприпасы, которые Запад предоставляет Украине, такие как ракеты для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды Excalibur.

Без защиты от РЭБ украинские войска становятся легкой добычей для координированных с БПЛА ударов российской артиллерии, атак дронов-камикадзе и сбросов бомб с дронов.