Удар РФ по Покровску. Спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка

Российские оккупанты 6 января массированно атаковали ракетами С-300 Покровский район Донбасса. Россияне попали по жилым домам, из-под завалов которых до сих пор достают тела.

Спасатели продолжают разбирать завалы после атаки РФ

На утро 7 января в Покровске на месте двух разрушенных частных домов спасатели одного человека спасли и получили тело погибшей женщины.

Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску четырех человек, среди которых два ребенка.

В селе Ровно изъяли тело погибшего ребенка на месте разрушенного дома. Чрезвычайники ищут еще пятерых человек, в том числе двоих детей.

Таким образом, количество погибших возросло до 13.

Спасатели при ликвидации последствий обстрела разобрали 68 тонн разрушенных строительных конструкций

Удар армии РФ по Покровскому району

По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, российские оккупанты обстреляли Покровский район управляемыми зенитными ракетами С-300, нанеся ключевые удары по Покровску и Ровно на Мирноградскую общину.

В ОВА вечером 6 января сообщили, что погибли 11 человек, из них 5 детей.

Президент Владимир Зеленский также сообщал о гибели "свыше десяти человек".

Зеленский заметил, что удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Но отметил, что всем раненым оказывается необходимая помощь.