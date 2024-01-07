Удар РФ по Покровську. Рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини

Російські окупанти 6 січня масовано атакували ракетами С-300 Покровський район Донеччини. Росіяни влучили по житлових будинках, з-під завалів яких досі дістають тіла.

Рятувальники продовжують розбирати завали після атаки РФ

Станом на ранок 7 січня в Покровську на місці двох зруйнованих приватних будинків рятувальники одну людину врятували та дістали тіло загиблої жінки.

Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, серед яких дві дитини.

У селі Рівне вилучили тіло загиблої дитини на місці зруйнованого будинку. Надзвичайники шукають ще пʼятьох людей, зокрема двох дітей.

Таким чином кількість загиблих зросла до 13.

Рятувальники під час ліквідації наслідків обстрілу розібрали 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій

Удар армії РФ по Покровському району

За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, російські окупанти обстріляли Покровський район керованими зенітними ракетами С-300, завдавши ключових ударів по Покровську та Рівному на Мирноградської громади.

В ОВА увечері 6 січня повідомили, що загинуло 11 людей, з них 5 дітей.

Президент Володимир Зеленський також повідомляв про загибель "понад десяти людей".

Зеленський зауважив, що удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Та зауважив, що всім пораненим наразі надається необхідна допомога.