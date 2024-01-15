Какое количество ракет производит РФ за месяц — новые данные ГУР

Россия по состоянию на январь 2024 года может изготовить около 115-130 стратегических ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактического класса. В последние месяцы производство не увеличилось.
Россия производит около 250 ракет в месяц – ГУР
Количество ракет, которые может сделать Россия на текущий момент, знает Главное управление разведки Украины.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.
По его словам, Россия многое потеряла именно за счет того, что ее предприятия, которые занимались поставкой комплектующих, находятся под международными санкциями.
Как отметил Скибицкий, сейчас россияне пытаются держать определенный стратегический резерв. Как правило, это около 30% от имеющихся у них запасов.
Оперативно-тактические ракеты РФ: что известно
Как сообщил Скибицкий, вся линейка – Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 – производится в основном из российских комплектующих.
Если оценивать производство, отметил Скибицкий, оно зависит от типа ракеты.
Иностранные комплектующие для российских ракет
В январе НАПК сообщило, что в российских авиационных ракетах типа Х-59 было обнаружено 42 деталей и компонентов иностранного производства.
Летом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в одной из ракет, по которым Россия ударила по Кривому Рогу, было около 50 иностранных комплектующих.
В июне стало известно, что в российских ракетах "Калибр", которыми захватчиками обстреливали Одессу, было более 40 иностранных комплектующих.
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