Какое количество ракет производит РФ за месяц — новые данные ГУР

Россия по состоянию на январь 2024 года может изготовить около 115-130 стратегических ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактического класса. В последние месяцы производство не увеличилось.

Россия производит около 250 ракет в месяц – ГУР

Количество ракет, которые может сделать Россия на текущий момент, знает Главное управление разведки Украины.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

Они не смогли существенно нарастить эти объемы. Пока максимальные показатели остаются такими же (как в октябре прошлого года, – ред.) – это около 115-130 стратегических ракет. Однако они могут отличаться в зависимости от месяца. Уровень производства зависит от загрузки мощностей, от комплектующих, ведь очень много деталей – у тех же Х-101, "Кинжала", "Калибра" – иностранного производства, – сказал он. Поделиться

По его словам, Россия многое потеряла именно за счет того, что ее предприятия, которые занимались поставкой комплектующих, находятся под международными санкциями.

А своими аналогами он не может покрыть собственные потребности. Опять же, например, в декабре они вообще не производили некоторые виды ракет – был нулевой показатель – как плановый, так и фактический, – добавил он. Поделиться

Как отметил Скибицкий, сейчас россияне пытаются держать определенный стратегический резерв. Как правило, это около 30% от имеющихся у них запасов.

Яркий пример – с середины сентября россияне не применяли ни Х-101, ни "Калибр". Происходило накопление этих ракет. К тому же мы ясно понимаем, что все произведенное сразу поставляется на поле боя. Если говорить о выпущенных крылатых ракетах, то во время атак фиксировались изделия III, IV квартала выпуска. Это еще раз свидетельствует о том, что у них запасы не очень большие, и то, что производится, сразу применяется против нашего государства, – добавил представитель ГУР. Поделиться

Оперативно-тактические ракеты РФ: что известно

Как сообщил Скибицкий, вся линейка – Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 – производится в основном из российских комплектующих.

Кроме того, это ракета совсем другого класса – она нестратегическая. Это управляемые авиационные ракеты. Соответственно, и цели, к которым они могут применяться, тоже другие. Эти ракеты – Х-31 и Х-59 – направлены, прежде всего, на средства противовоздушной обороны, на наши радиолокационные станции, которые необходимо поразить врага перед или во время нанесения массированных ударов, – рассказал представитель ГУР. Поделиться

Если оценивать производство, отметил Скибицкий, оно зависит от типа ракеты.

К сожалению, они имеют возможность производить 100-115 ракет именно этого оперативно-тактического класса (вроде Х-31, Х-59 и т.д.), – добавил он. Поделиться

Иностранные комплектующие для российских ракет

В январе НАПК сообщило, что в российских авиационных ракетах типа Х-59 было обнаружено 42 деталей и компонентов иностранного производства.

Летом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в одной из ракет, по которым Россия ударила по Кривому Рогу, было около 50 иностранных комплектующих.

В июне стало известно, что в российских ракетах "Калибр", которыми захватчиками обстреливали Одессу, было более 40 иностранных комплектующих.