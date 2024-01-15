Який обсяг ракет виробляє РФ за місяць — нові дані ГУР

Росія станом на січень 2024 року може виготовити близько 115-130 стратегічних ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактичного класу. За останні місяці виробництво не збільшилося.
Росія виробляє близько 250 ракет на місяць – ГУР
Кількість ракет, яку може зробити Росія на поточний момент, знає Головне управління розвідки України.
Про це повідомив представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький.
За його словами, Росія багато втратила саме за рахунок того, що її підприємства, які займались постачанням комплектуючих, перебувають під міжнародними санкціями.
Як зазначив Скібіцький, зараз росіяни намагаються тримати певний стратегічний резерв. Як правило, це близько 30% від тих запасів, що в них є.
Оперативно-тактичні ракети РФ: що відомо
Як повідомив Скібіцький, вся лінійка – Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 – виробляється здебільшого з російських комплектуючих.
Якщо оцінювати виробництво, зазначив Скібіцький, то воно залежить від типу ракети.
Іноземні комплектуючі для російських ракет
У січні НАЗК повідомило, що у російських авіаційних ракетах типу Х-59 було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва.
Влітку президент України Володимир Зеленський повідомив, що в одній з ракет, якими Росія вдарила по Кривому Рогу, було близько 50 іноземних комплектуючих.
У червні також стало відомо, що у російських ракетах "Калібр", якими загарбниками обстрілювали Одесу, було понад 40 іноземних комплектуючих.
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