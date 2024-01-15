Австралія збирається утилізувати гелікоптери, які запросила Україна

Австралія збирається утилізувати списані вертольоти Taipan. Представники української громади країни провели з цього приводу протест, вимагаючи передати їх Україні.

Австралія зняла з експлуатації вертольоти MRH-90

Як пише ABC, у вересні 2023 вертольоти MRH-90 австралійської армії були зняті з експлуатації на 14 місяців раніше запланованого терміну. Причиною є те, що двома місяцями раніше під час навчань у Квінсленді загинули чотири військовослужбовці.

Спочатку їх планувалося вивести з експлуатації в 2037 році, але гелікоптери мали історію проблем, що призвело до невикористання всього флоту протягом багатьох років.

Україна зробила офіційний запит на MRH-90 19 грудня 2023 року, незважаючи на добре задокументовані проблеми щодо безпеки та експлуатації літака.

ABC зазначає, що процес розбирання вже почався. Представник оборонного відомства повідомив, що міністерство «утилізує гелікоптери та системи екологічно чистим і економічно ефективним способом».

Українці Австралії вийшли на протест через утилізацію гелікоптерів

14 січня у Сіднеї пройшов мітинг прихильників України. Коментуючи проблемність гелікоптерів, учасник акції Антон Богданович сказав, що: «Ми оцінюємо ризики по-іншому. У нас війна».

Богданович додав, що «австралійський уряд чомусь хоче, щоб ми всі, платники податків, заплатили близько 2 мільярдів доларів, щоб утилізувати їх, закопати в австралійській землі, забруднити навколишнє середовище замість того, щоб допомогти другові в біді».

Співголова Австралійської федерації українських організацій Катерина Аргиру сказала: «Російська Федерація має повну перевагу в повітрі над Україною, і ці 45 вертольотів Taipan можуть опинитися на українській лінії фронту, це дуже допоможе Українці боротися за свободу і демократію».

Уряд Австралії, на жаль, не повідомив, чому ці вертольоти були виведені з експлуатації і чому вони закопані в землю, — додала вона. Поширити

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко сказав, що «сподівається, що можливість [передати гелікоптери] все ще є… тому що ми ще не отримали відповіді».

За словами уряду, Австралія залишається одним із «найбільших країн, що не входять до НАТО, що робить внесок у зусилля опору в Україні».

За даними міністерства оборони Австралії, "ми вже виділили 910 мільйонів доларів, з них близько 730 мільйонів доларів - на військову техніку".

З початку війни Австралія надала Україні 120 бронетранспортерів Bushmaster і артилерійських машин, серед інших військових поставок.