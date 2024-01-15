Австралия собирается утилизировать вертолеты, которые запросила Украина

Австралия собирается утилизировать списанные вертолеты Taipan. Представители украинской общины страны провели по этому поводу протест, требуя передать их Украине.

Австралия сняла с эксплуатации вертолеты MRH-90

Как пишет ABC, в сентябре 2023 года вертолеты MRH-90 австралийской армии были сняты с эксплуатации на 14 месяцев раньше запланированного срока. Причиной того есть то, что двумя месяцами ранее во время учений в Квинсленде погибли четыре военнослужащих.

Сначала их планировалось вывести из эксплуатации в 2037 году, но вертолеты имели историю проблем, что привело к неиспользованию всего флота на протяжении многих лет.

Украина запросила MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы безопасности и эксплуатации вертолета.

ABC отмечает, что процесс разборки уже начался. Представитель оборонного ведомства сообщил, что министерство «утилизирует вертолеты и системы экологически чистым и экономически эффективным способом».

Украинцы Австралии вышли на протест из-за утилизации вертолетов

14 января в Сиднее прошел митинг сторонников Украины. Комментируя проблемность вертолетов, участник акции Антон Богданович сказал, что: «Мы оцениваем риски по-другому. У нас война».

Богданович добавил, что «австралийское правительство почему-то хочет, чтобы мы все, налогоплательщики, заплатили около 2 миллиардов долларов, чтобы утилизировать их, зарыть в австралийской земле, запачкать окружающую среду вместо того, чтобы помочь другу в беде».

Сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Екатерина Аргиру сказала: «Российская Федерация имеет полное преимущество в воздухе над Украиной, и эти 45 вертолетов Taipan могут оказаться на украинской линии фронта, это поможет Украинцы бороться за свободу и демократию».

Правительство Австралии, к сожалению, не сообщило, почему эти вертолеты были выведены из эксплуатации и почему они зарыты в землю, — добавила она. Поделиться

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что «надеется, что возможность [передать вертолеты] все еще есть… потому что мы еще не получили ответа».

По словам правительства, Австралия остается одной из «крупнейших стран, не входящих в НАТО, что вносит вклад в усилия сопротивления в Украине».

По данным министерства обороны Австралии, "мы уже выделили 910 миллионов долларов, из них около 730 миллионов долларов — на военную технику".

С начала войны Австралия предоставила Украине 120 бронетранспортеров Bushmaster и артиллерийских машин среди других военных поставок.