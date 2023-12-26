Украина обратилась к Австралии с просьбой предоставить вертолеты Taipan

Что известно о перспективах получения от Австралии вертолетов Taipan

По информации журналистов издания Asia Pacific Defence Reporter, в настоящее время техники тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и хоронят компоненты на территории объектов обороны.

Стоимость каждого вертолета на вторичном рынке составляет около 20 миллионов долларов, поэтому было принято решение уничтожить их по-тихому в надежде, что никто не заметит. По иронии судьбы, 10-тонные двухмоторные "Тайпаны" разбирают, а не разрезают, потому что их конструкция из углеродного волокна очень прочная, - объясняют авторы материала. Поделиться

Однако министр обороны Ричард Марлес заявил, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы максимизировать их ценность.

Издание уточняет, что федеральное правительство Австралии недавно получило запрос на передачу данных вертолетов Украине.

Что известно о вертолете MRH-90 Taipan

Многоцелевые ударные вертолеты MRH-90 армия Австралии заменила более функциональными и простыми в управлении и обслуживании ADF Black Hawk и Sea King.

Несмотря на свой возраст, вертолеты находятся в отличном состоянии.

Это современная полностью цифровая машина, имеющая четырехосную систему управления полетом, передовую авионику и ведущее в мире оборудование ночного видения. Более 500 вертолетов Taipan было продано в 14 стран мира.