Украина обратилась к Австралии с просьбой предоставить вертолеты Taipan

Украина отправила правительству Австралии запрос с просьбой передать списанные вертолеты Taipan.
Что известно о перспективах получения от Австралии вертолетов Taipan
По информации журналистов издания Asia Pacific Defence Reporter, в настоящее время техники тайно разбирают все 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и хоронят компоненты на территории объектов обороны.
Однако министр обороны Ричард Марлес заявил, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы максимизировать их ценность.
Издание уточняет, что федеральное правительство Австралии недавно получило запрос на передачу данных вертолетов Украине.
Что известно о вертолете MRH-90 Taipan
Многоцелевые ударные вертолеты MRH-90 армия Австралии заменила более функциональными и простыми в управлении и обслуживании ADF Black Hawk и Sea King.
Несмотря на свой возраст, вертолеты находятся в отличном состоянии.
Это современная полностью цифровая машина, имеющая четырехосную систему управления полетом, передовую авионику и ведущее в мире оборудование ночного видения. Более 500 вертолетов Taipan было продано в 14 стран мира.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-