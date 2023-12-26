Україна звернулась до Австралії із проханням надати гелікоптери Taipan

Україна відправила уряду Австралії запит із проханням передати списані гелікоптери Taipan.
Що відомо про перспективи отримання від Австралії гелікоптерів Taipan
За інформацією журналістів видання Asia Pacific Defence Reporter, наразі техніки таємно розбирають усі 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan і хоронять компоненти на території об’єктів оборони.
Однак міністр оборони Річард Марлес заявив, що вертольоти будуть утилізовані таким чином, щоб максимізувати їхню цінність.
Видання уточнює, що федеральний уряд Австралії нещодавно отримав запит на передачу даних вертольотів Україні.
Що відомо про вертольоти MRH-90 Taipan
Багатоцільові ударні гелікоптери MRH-90 армія Австралії замінила на більш функціональні та простіші у керуванні та обслуговуванні ADF Black Hawk і Sea King.
Незважаючи на свій вік, вертольоти знаходяться у відмінному стані.
Це сучасна, повністю цифрова машина, що має чотиривісну систему управління польотом, передову авіоніку та провідне у світі обладнання нічного бачення. Понад 500 вертольотів Taipan було продано до 14 країн світу.
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