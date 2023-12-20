Україна почала серійно виготовляти дрон Cobra

Дрон "Cobra", над яким працювала команда розробників із Кривого Рогу, тепер виготовляють серійно.

Що відомо про виготовлення дрону Cobra

Як повідомляється, собівартість "Кобри" складає близько 2000 дол, що дешевше за закордонні або українські аналоги. Для здешевлення виробництва розробники вирішили використати метал, а не композитні матеріали.

Цей дрон має дальність польоту 300 км і вантажопідйомність 15 кг.

Головна ідея проєкту полягає в зменшенні кількості людей, які ризикують своїм життям. Тобто замінити їх роботами, дронами, – повідомили в Армії дронів. Поширити

Виробництво дронів в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна поступово нарощує своє виробництво зброї.

Українські фахівці розпочали серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".

На початку грудня Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.

19 грудня президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції пообіцяв, що Україна у наступному році зробить справжній прорив у виробництві дронів. Зеленський заявив, що мільйон українських безпілотників буде вироблено у 2024 році.

Окрім цього міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна в наступному році виробить мільйон FPV дронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту та понад тисячу дронів із дальністю від 1 000 км.