Украина начала серийно производить дрон Cobra

Дрон "Cobra", над которым работала команда разработчиков из Кривого Рога, теперь производят серийно.

Что известно об изготовлении дрона Cobra

Как сообщается, себестоимость "Кобры" составляет около 2000 долл., что дешевле зарубежных или украинских аналогов. Для удешевления производства разработчики решили использовать металл, а не композитные материалы.

Этот дрон имеет дальность полета 300 км и грузоподъемность 15 кг.

Главная идея проекта заключается в уменьшении количества людей, рискующих своей жизнью. То есть заменить их работами, дронами, – сообщили в Армии дронов. Поделиться

Производство дронов в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Россию Украина постепенно наращивает свое производство оружия.

Украинские специалисты приступили к серийному производству аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".

В начале декабря Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции пообещал, что Украина в следующем году совершит настоящий прорыв в производстве дронов. Зеленский заявил, что миллион украинских беспилотников будет произведен в 2024 году.

Кроме этого, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина в следующем году произведет миллион FPV дронов, более 10 тысяч ударных дронов средней дальности полета и более тысячи дронов с дальностью от 1 000 км.