Підбитий російський Іл-22 відновленню не підлягає, серед екіпажу є поранені — Ігнат

Повітряний пункт управління російських окупантів Іл-22 таки вцілів після ураження 14 січня, але не підлягає відновленню.
Стан російського Іл-22
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що попри те, що літак зміг приземлитися в Анапі, відновленню він не підлягає.
Ігнат підкреслив, що інший знищений вчора російський літак — дальнього радіолокаційного виявлення А-50 — був і є пріоритетною ціллю для України.
ЗА словами речника, до сьогоднішнього дня знищення А-50 здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил.
Збиття А-50 і Іл-22 над Азовським морем
Зранку 15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що воїни Повітряних Сил знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.
Перші повідомлення про знищення російських літаків з’явились увечері 14 січня.
Видання Defense Express зазначає, що раніше вважалося, що знищити А-50 неможливо. Такі типи літаків уникають переднього краю лінії фронту і тримаються якомога далі від зони дії протиповітряної оборони противника.
Росія мала на озброєнні всього дев’ять таких літаків (з них три — А-50 і шість — А-50У).
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