Підбитий російський Іл-22 відновленню не підлягає, серед екіпажу є поранені — Ігнат

Повітряний пункт управління російських окупантів Іл-22 таки вцілів після ураження 14 січня, але не підлягає відновленню.

Стан російського Іл-22

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що попри те, що літак зміг приземлитися в Анапі, відновленню він не підлягає.

Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". ому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь і 200-ті! Поширити

Ігнат підкреслив, що інший знищений вчора російський літак — дальнього радіолокаційного виявлення А-50 — був і є пріоритетною ціллю для України.

ЗА словами речника, до сьогоднішнього дня знищення А-50 здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил.

А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу! Одразу дві "жирні" цілі за один раз! Пишаюсь службою в Повітряних Силах ЗС України! "Вечного полета, братья", — написав Ігнат. Поширити

Збиття А-50 і Іл-22 над Азовським морем

Зранку 15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що воїни Повітряних Сил знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Перші повідомлення про знищення російських літаків з’явились увечері 14 січня.

Видання Defense Express зазначає, що раніше вважалося, що знищити А-50 неможливо. Такі типи літаків уникають переднього краю лінії фронту і тримаються якомога далі від зони дії протиповітряної оборони противника.

Росія мала на озброєнні всього дев’ять таких літаків (з них три — А-50 і шість — А-50У).