Військові показали останній політ російського літака А-50 — відео

Українські військові показали кадри останнього польоту російського літака А-50, який був збитий в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22.

ЗСУ показали відео останнього польоту літака А-50 РФ

Сили оборони Півдня показали відео, імовірно, останнього польоту російського літака А-50.

До слова, прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи інцидент з цими літаками, порадив уточнювати інформацію про перебіг так званої "спеціальної військової операції" у Міністерстві оборони. У Міноборони РФ інформацію про літаки поки що ніяк не коментували.

Що відомо про знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ

ПС ЗСУ знищили російський літак А-50 та підбили бомбардувальник Іл-22 над Азовським морем.

Йдеться про російський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на знищення літаків РФ, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року. Трохи пізніше офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Це стало своєрідною помстою за жорстокий обстріл Дніпра російською армією, що стався 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 цивільних осіб, серед них — 6 дітей. 80 людей було поранено. Ракета РФ прицільно влучила у багатоквартирний будинок.