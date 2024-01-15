Военные показали последний полет российского самолета А-50 – видео

ВСУ показали видео последнего полета самолета А-50 РФ

Силы обороны Юга показали видео предположительно последнего полета российского самолета А-50.

К слову, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент с этими самолетами, посоветовал уточнять информацию о ходе так называемой "специальной военной операции" в Министерстве обороны. В Минобороны РФ информацию о самолетах пока никак не комментировали.

Что известно об уничтожении самолетов А-50 и Ил-22 РФ

ПС ВСУ уничтожили российский самолет А-50 и подбили бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.

Речь идет о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.

15 января командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Чуть позже официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Это стало своеобразной местью за жестокий обстрел Днепра русской армией, произошедший 14 января 2023 года. Тогда погибли 46 гражданских лиц, среди них 6 детей. 80 человек были ранены. Ракета РФ прицельно попала в многоквартирный дом.