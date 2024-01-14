ВСУ сбили 2 российских военных самолета над Азовским морем — Мысягин

Самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 армии РФ были атакованы ВСУ над Азовским морем около 21:00 14 января. А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, скрылся с радаров, после начала понижения, в районе Керчи.
Украина сбила два самолета армии РФ над Азовским морем
ПС ВСУ уничтожили российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.
Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин в Telegram.
Речь идет о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.
Эту информацию подтвердили и на Telegram-канале "Николаевский Ванек".
Неспособность РФ установить преимущество в воздухе подрывает ее операции
Как напоминает британская разведка, 22 декабря наши военные сбили три российских боевых самолета Су-34 над югом Украины. Тогда есть тактическая авиация врага играла ключевую роль, атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра.
После потерь Россия почти полностью прекратила пилотируемые операции к концу декабря 2023 года. Есть вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18-й общевойсковой армии Сухопутных войск России освободить плацдарм.
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