ВСУ сбили 2 российских военных самолета над Азовским морем — Мысягин

Самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 армии РФ были атакованы ВСУ над Азовским морем около 21:00 14 января. А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, скрылся с радаров, после начала понижения, в районе Керчи.

Украина сбила два самолета армии РФ над Азовским морем

ПС ВСУ уничтожили российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин в Telegram.

Около 21:00 украинские подразделения нанесли огненное поражение по двум самолетам армии России, находившимся над акваторией Азовского моря, – пишет Мысягин. Поделиться

Речь идет о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.

А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров, после начала понижения, в районе Керчи, – сообщил Мысягин. Поделиться

Эту информацию подтвердили и на Telegram-канале "Николаевский Ванек".

Неспособность РФ установить преимущество в воздухе подрывает ее операции

Как напоминает британская разведка, 22 декабря наши военные сбили три российских боевых самолета Су-34 над югом Украины. Тогда есть тактическая авиация врага играла ключевую роль, атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра.

После потерь Россия почти полностью прекратила пилотируемые операции к концу декабря 2023 года. Есть вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18-й общевойсковой армии Сухопутных войск России освободить плацдарм.