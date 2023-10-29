Пограничникам удалось сбить российский самолет на Донбассе

Бойцы подразделения Государственной пограничной службы, которые в составе Сил обороны Украины сдерживают атаки армии РФ на Авдеевском направлении, смогли уничтожить вражеский самолет.

Россия потеряла еще один свой самолет в Украине

Эту информацию официально подтвердил украинским журналистам представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко.

Он рассказал о том, что расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет вблизи Авдеевки.

По предварительным данным, на этот раз вражеская армия недосчитается штурмовика СУ-25.

Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель. Самолет противника задымился, начал терять высоту и скрылся за горизонтом, - отметил Андрей Демченко. Поделиться

Бойцы ВСУ разбили колонну армии РФ на Донбассе

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск, нашим воинам также удалось разбить колонну российских захватчиков, которые хотели прорвать оборону в Донецкой области.

На видео можно увидеть, как российская техника двигается в сторону защитников возле села Красногоровка.

Кроме того, сообщается, что видео зафиксирована работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 29 октября 2023 года:

личного состава – около 299080 (+660) человек,

танков ‒ 5175 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9758 (+9) ед,

артиллерийских систем – 7188 (+8) ед,

РСЗО – 834 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 558 (+0) ед,

самолетов – 320 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+0),

крылатые ракеты ‒ 1544 (+3),

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9532 (+8) ед,

специальная техника – 1012 (+1).