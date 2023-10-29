Пограничникам удалось сбить российский самолет на Донбассе

Бойцы подразделения Государственной пограничной службы, которые в составе Сил обороны Украины сдерживают атаки армии РФ на Авдеевском направлении, смогли уничтожить вражеский самолет.
Россия потеряла еще один свой самолет в Украине
Эту информацию официально подтвердил украинским журналистам представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко.
Он рассказал о том, что расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет вблизи Авдеевки.
По предварительным данным, на этот раз вражеская армия недосчитается штурмовика СУ-25.
Бойцы ВСУ разбили колонну армии РФ на Донбассе
Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск, нашим воинам также удалось разбить колонну российских захватчиков, которые хотели прорвать оборону в Донецкой области.
На видео можно увидеть, как российская техника двигается в сторону защитников возле села Красногоровка.
Кроме того, сообщается, что видео зафиксирована работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 29 октября 2023 года:
личного состава – около 299080 (+660) человек,
танков ‒ 5175 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 9758 (+9) ед,
артиллерийских систем – 7188 (+8) ед,
РСЗО – 834 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 558 (+0) ед,
самолетов – 320 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+0),
крылатые ракеты ‒ 1544 (+3),
корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9532 (+8) ед,
специальная техника – 1012 (+1).
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