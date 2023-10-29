Прикордонникам вдалося збити російський літак на Донбасі

Бійці підрозділу Державної прикордонної служби, які у складі Сил оборони України стримують атаки армії РФ на Авдіївському напрямку, змогли знищити ворожий літак.

Росія втратила ще один свій літак в Україні

Цю інформацію офіційно підтвердив українським журналістам речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

Він розповів про те, що розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив ворожий бойовий літак біля Авдіївки.

За попередніми даними, цього разу ворожа армія недорахується штурмовика СУ-25.

Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм, - зазначив Андрій Демченко. Поширити

Бійці ЗСУ розбили колону армії РФ на Донбасі

Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ, нашим воїнам також вдалося розбити колону російських загарбників, які хотіли прорвати оборону у Донецькій області.

На відео можна побачити, як російська техніка суне у бік захисників біля села Красногорівка.

Окрім того, наголошується, що на відео зафіксована робота артилерії 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Що відомо про втрати армії РФ станом на 29 жовтня 2023 року:

особового складу ‒ близько 299080 (+660) осіб,

танків ‒ 5175 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 9758 (+9) од,

артилерійських систем – 7188 (+8) од,

РСЗВ – 834 (+0) од,

засоби ППО ‒ 558 (+0) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+0),

крилаті ракети ‒ 1544 (+3),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 9532 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 1012 (+1).