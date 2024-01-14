ЗСУ збили 2 російських військових літака над Азовським морем — Мисягін

Літак А-50 та бомбардувальник Іл-22 армії РФ були атаковані ЗСУ над Азовським морем близько 21.00 14 січня. А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував у повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі.

Україна збила два літака армії РФ над Азовським морем

ПС ЗСУ знищили російський літак А-50 та бомбардувальник Іл-22 над Азовським морем.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін у Telegram.

Близько 21:00 українські підрозділи нанесли вогневе ураження по двох літаках армії Росії, які перебували над акваторією Азовського моря, – пише Мисягін. Поширити

Йдеться про російський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував у повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі, – повідомив Мисягін. Поширити

Цю інформацію підтвердили і на Telegram-каналі “Николаевский Ванек”.

Нездатність РФ встановити перевагу в повітрі підриває її операції

Як нагадує британська розвідка, 22 грудня наші військові збили три російські бойові літаки Су-34 над півднем України. Тоді є тактична авіація ворога відігравала ключову роль, атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра.

Після втрат Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм.