ЗСУ збили 2 російських військових літака над Азовським морем — Мисягін
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ збили 2 російських військових літака над Азовським морем — Мисягін

Літак
Джерело:  Мисягін

Літак А-50 та бомбардувальник Іл-22 армії РФ були атаковані ЗСУ над Азовським морем близько 21.00 14 січня. А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував у повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі.

Україна збила два літака армії РФ над Азовським морем

ПС ЗСУ знищили російський літак А-50 та бомбардувальник Іл-22 над Азовським морем.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін у Telegram.

Близько 21:00 українські підрозділи нанесли вогневе ураження по двох літаках армії Росії, які перебували над акваторією Азовського моря, – пише Мисягін.

Йдеться про російський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував у повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі, – повідомив Мисягін.

Цю інформацію підтвердили і на Telegram-каналі “Николаевский Ванек”.

Нездатність РФ встановити перевагу в повітрі підриває її операції

Як нагадує британська розвідка, 22 грудня наші військові збили три російські бойові літаки Су-34 над півднем України. Тоді є тактична авіація ворога відігравала ключову роль, атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра.

Після втрат Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм.

Останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до збиття літаків. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції, - пише розвідка.

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