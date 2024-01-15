Олещук намекнул на уничтожение боевых российских самолетов

14 января вечером появилась информация от народного депутата Юрия Мысягина о том, что ПС подбили два самолета армии РФ – А-50 и бомбардировщик Ил-22. 15 января Николай Олещук предоставил предварительную информацию об этом беспрецедентном успехе украинских воинов.
"Месть за Днепр": Командующий ВС ВСУ сделал важное заявление
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул по поводу сбитых вчера российских боевых самолетов.
Об этом Олещук написал в Telegram.
Вероятно, речь идет об А-50 и Ил-22, сбитых 14 января. Это стало своеобразной местью за жестокий обстрел Днепра российской армией, произошедший 14 января 2023 года. Тогда погибли 46 гражданских лиц, среди них – 6 детей. 80 человек были ранены. Ракета РФ прицельно попала в многоквартирный дом.
Украина сбила два самолета армии РФ над Азовским морем
ПС ВСУ уничтожили российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.
Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин в Telegram.
Речь идет о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.
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