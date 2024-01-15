Олещук намекнул на уничтожение боевых российских самолетов
Категория
Украина
Дата публикации

Олещук намекнул на уничтожение боевых российских самолетов

Николай Олещук
Самолет
Читати українською

14 января вечером появилась информация от народного депутата Юрия Мысягина о том, что ПС подбили два самолета армии РФ – А-50 и бомбардировщик Ил-22. 15 января Николай Олещук предоставил предварительную информацию об этом беспрецедентном успехе украинских воинов.

"Месть за Днепр": Командующий ВС ВСУ сделал важное заявление

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул по поводу сбитых вчера российских боевых самолетов.

Об этом Олещук написал в Telegram.

Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги! PS. Пока без деталей, – заявил он.

Вероятно, речь идет об А-50 и Ил-22, сбитых 14 января. Это стало своеобразной местью за жестокий обстрел Днепра российской армией, произошедший 14 января 2023 года. Тогда погибли 46 гражданских лиц, среди них – 6 детей. 80 человек были ранены. Ракета РФ прицельно попала в многоквартирный дом.

Украина сбила два самолета армии РФ над Азовским морем

ПС ВСУ уничтожили российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин в Telegram.

Около 21:00 украинские подразделения нанесли огненное поражение по двум самолетам армии России, находившимся над акваторией Азовского моря, – пишет Мисягин.

Речь идет о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.

А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров, после начала понижения, в районе Керчи, – сообщил Мысягин.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе острова Змеиный
Воздушные Силы ВСУ
Су-24М
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько самолетов РФ сбили ВСУ в течение 2023 года — ответ Страткома
СтратКом ВСУ
Уничтоженный самолет армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ сбили 2 российских военных самолета над Азовским морем — Мысягин
Самолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.