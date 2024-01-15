Олещук намекнул на уничтожение боевых российских самолетов

14 января вечером появилась информация от народного депутата Юрия Мысягина о том, что ПС подбили два самолета армии РФ – А-50 и бомбардировщик Ил-22. 15 января Николай Олещук предоставил предварительную информацию об этом беспрецедентном успехе украинских воинов.

"Месть за Днепр": Командующий ВС ВСУ сделал важное заявление

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул по поводу сбитых вчера российских боевых самолетов.

Об этом Олещук написал в Telegram.

Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги! PS. Пока без деталей, – заявил он. Поделиться

Вероятно, речь идет об А-50 и Ил-22, сбитых 14 января. Это стало своеобразной местью за жестокий обстрел Днепра российской армией, произошедший 14 января 2023 года. Тогда погибли 46 гражданских лиц, среди них – 6 детей. 80 человек были ранены. Ракета РФ прицельно попала в многоквартирный дом.

Украина сбила два самолета армии РФ над Азовским морем

ПС ВСУ уничтожили российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин в Telegram.

Около 21:00 украинские подразделения нанесли огненное поражение по двум самолетам армии России, находившимся над акваторией Азовского моря, – пишет Мисягин. Поделиться

Речь идет о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.