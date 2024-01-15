Олещук натякнув на знищення бойових російських літаків

14 січня ввечері зявилася інформація від народного депутата Юрія Мисягіна про те, що ПС підбили два літаки армії РФ – А-50 та бомбардувальник Іл-22. 15 січня Микола Олещук надав попередню інформацію про цей безпрецедентний успіх українських повітряників.

“Помста за Дніпро”: Командувач ПС ЗСУ зробив важливу заяву

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув щодо збитих вчора російських бойових літаків.

Про це Олещук повідомив у Telegram.

Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей, – написав він. Поширити

Ймовірно, мова йде про А-50 та Іл-22, збиті 14 січня. Це стало своєрідною помстою за жорстокий обстріл Дніпра російською армією, що стався 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 цивільних осіб, серед них – 6 дітей. 80 людей було поранено. Ракета РФ прицільно влучила у багатоквартирний будинок.

Україна збила два літака армії РФ над Азовським морем

ПС ЗСУ знищили російський літак А-50 та бомбардувальник Іл-22 над Азовським морем.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін у Telegram.

Близько 21:00 українські підрозділи нанесли вогневе ураження по двох літаках армії Росії, які перебували над акваторією Азовського моря, – пише Мисягін. Поширити

Йдеться про російський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.