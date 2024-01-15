Олещук натякнув на знищення бойових російських літаків
Категорія
Україна
Дата публікації

Олещук натякнув на знищення бойових російських літаків

Микола Олещук
Літак

14 січня ввечері зявилася інформація від народного депутата Юрія Мисягіна про те, що ПС підбили два літаки армії РФ – А-50 та бомбардувальник Іл-22. 15 січня Микола Олещук надав попередню інформацію про цей безпрецедентний успіх українських повітряників.

“Помста за Дніпро”: Командувач ПС ЗСУ зробив важливу заяву

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув щодо збитих вчора російських бойових літаків.

Про це Олещук повідомив у Telegram.

Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей, – написав він.

Ймовірно, мова йде про А-50 та Іл-22, збиті 14 січня. Це стало своєрідною помстою за жорстокий обстріл Дніпра російською армією, що стався 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 цивільних осіб, серед них – 6 дітей. 80 людей було поранено. Ракета РФ прицільно влучила у багатоквартирний будинок.

Україна збила два літака армії РФ над Азовським морем

ПС ЗСУ знищили російський літак А-50 та бомбардувальник Іл-22 над Азовським морем.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін у Telegram.

Близько 21:00 українські підрозділи нанесли вогневе ураження по двох літаках армії Росії, які перебували над акваторією Азовського моря, – пише Мисягін.

Йдеться про російський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

А-50 збитий, а ІЛ-22 підбитий, проте перебував у повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі, – повідомив Мисягін.

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