Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил факт уничтожения Воздушными силами двух российских боевых самолетов вечером 14 января. Успешная операция ВСУ прошла над Азовским морем.

Залужный подтвердил факт сбивания двух российских боевых самолетов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об уничтожении самолетов воздушного флота РФ, которое произошло 14 января в акватории Азовского моря.

Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Поделиться

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

"Месть за Днепр": Командующий ВС ВСУ сделал важное заявление

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул по поводу сбитых вчера российских боевых самолетов.

Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги! PS. Пока без деталей, – написал он. Поделиться

Вероятно, речь идет об А-50 и Ил-22, сбитых 14 января. Это стало своеобразной местью за жестокий обстрел Днепра русской армией, произошедший 14 января 2023 года. Тогда погибли 46 гражданских лиц, среди них – 6 детей. 80 человек были ранены. Ракета РФ прицельно попала в многоквартирный дом.

Украина атаковала два самолета армии РФ над Азовским морем

ПС ВСУ уничтожили российский самолет А-50 и подбили бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин в Telegram.

Около 21:00 украинские подразделения нанесли огненное поражение по двум самолетам армии России, находившимся над акваторией Азовского моря, пишет Мисягин. Поделиться

Речь идет о российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.