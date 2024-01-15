Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив факт знищення Повітряними силами двох російських бойових літаків увечері 14 січня. Успішна операція ЗСУ пройшла над Азовським морем.

Залужний підтвердив факт збиття двох російських бойових літаків

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про знищення літаків повітряного флоту РФ, яке відбулося 14 січняв акваторії Азовського моря.

Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Поширити

Головнокомандувач ЗСУ подякував Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї.

“Помста за Дніпро”: Командувач ПС ЗСУ зробив важливу заяву

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув щодо збитих вчора російських бойових літаків.

Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей, – написав він. Поширити

Ймовірно, мова йде про А-50 та Іл-22, збиті 14 січня. Це стало своєрідною помстою за жорстокий обстріл Дніпра російською армією, що стався 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 цивільних осіб, серед них – 6 дітей. 80 людей було поранено. Ракета РФ прицільно влучила у багатоквартирний будинок.

Україна атакувала два літака армії РФ над Азовським морем

ПС ЗСУ знищили російський літак А-50 та підбили бомбардувальник Іл-22 над Азовським морем.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін у Telegram.

Близько 21:00 українські підрозділи нанесли вогневе ураження по двох літаках армії Росії, які перебували над акваторією Азовського моря, – пише Мисягін. Поширити

Йдеться про російський літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.