Подбитый российский Ил-22 восстановлению не подлежит, среди экипажа есть раненые — Игнат

Воздушный пункт управления российских оккупантов Ил-22 уцелел после поражения 14 января, но не подлежит восстановлению.
Состояние российского Ил-22
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что, несмотря на то, что самолет смог приземлиться в Анапе, восстановлению он не подлежит.
Игнат подчеркнул, что другой уничтоженный вчера российский самолет — дальнего радиолокационного обнаружения А-50 — был и является приоритетной целью для Украины.
По словам спикера, до сегодняшнего дня уничтожение А-50 казалось непосильной задачей для Воздушных Сил.
Сбитие А-50 и Ил-22 над Азовским морем
Утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что воины Воздушных Сил уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.
Первые сообщения об уничтожении российских самолетов появились вечером 14 января.
Издание Defense Express отмечает, что ранее считалось, что уничтожить А-50 невозможно. Такие типы самолетов избегают переднего края линии фронта и держатся подальше от зоны действия противовоздушной обороны противника.
Россия имела на вооружении всего девять таких самолетов (из них три — А-50 и шесть — А-50У).
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