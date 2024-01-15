Подбитый российский Ил-22 восстановлению не подлежит, среди экипажа есть раненые — Игнат

Воздушный пункт управления российских оккупантов Ил-22 уцелел после поражения 14 января, но не подлежит восстановлению.

Состояние российского Ил-22

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что, несмотря на то, что самолет смог приземлиться в Анапе, восстановлению он не подлежит.

Похоже, Ил-22 дотащил до Анапы. Живущий гад. Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет! Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь и 200-е! Поделиться

Игнат подчеркнул, что другой уничтоженный вчера российский самолет — дальнего радиолокационного обнаружения А-50 — был и является приоритетной целью для Украины.

По словам спикера, до сегодняшнего дня уничтожение А-50 казалось непосильной задачей для Воздушных Сил.

А тут еще Ил-22 (воздушный командный пункт) попал под раздачу! Сразу две "жирные" цели за один раз! Горжусь службой в Воздушных Силах ВС Украины! "Вечного полета, братья", — написал Игнат. Поделиться

Сбитие А-50 и Ил-22 над Азовским морем

Утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что воины Воздушных Сил уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

Первые сообщения об уничтожении российских самолетов появились вечером 14 января.

Издание Defense Express отмечает, что ранее считалось, что уничтожить А-50 невозможно. Такие типы самолетов избегают переднего края линии фронта и держатся подальше от зоны действия противовоздушной обороны противника.

Россия имела на вооружении всего девять таких самолетов (из них три — А-50 и шесть — А-50У).