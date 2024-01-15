На палубе авианосца «Москва» не хватает места — Олещук о сбитых самолетах РФ
Категория
Украина
Дата публикации

На палубе авианосца «Москва» не хватает места — Олещук о сбитых самолетах РФ

Николай Олещук
Сбитый самолет
Read in English
Читати українською

Генерал-лейтенант Николай Олещук высказался об уничтожении двух российских самолетов над Азовским морем, подчеркнув, что эта украинская территория "стала чистой" и уже можно готовиться к курортному сезону на побережье.

Олещук прогнозирует "пляжный сезон" на чистом от самолетов РФ Азовском побережье

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил всех, кто планировал, организовывал и принимал непосредственное участие в операции по уничтожению самолетов оккупантов.

Об этом генерал-лейтенант сообщил в Telegram.

Ну что, друзья, ныне Азовское море чисто, как никогда! Готовимся к пляжному сезону на его побережье Спасибо всем, кто планировал, организовывал и принимал непосредственное участие в операции по уничтожению самолетов оккупантов! На палубе авианосца «Москва» уже точно не хватает места. Продолжаем рубрику «Вечного полета, братья». Продолжение следует.

"Месть за Днепр": Командующий ПС ВСУ сделал важное заявление

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул по поводу сбитых вчера российских боевых самолетов.

Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги! PS. Пока без деталей, – написал он.

Вероятно, речь идет об А-50 и Ил-22, сбитых 14 января. Это стало своеобразной местью за жестокий обстрел Днепра русской армией, произошедший 14 января 2023 года. Тогда погибли 46 гражданских лиц, среди них – 6 детей. 80 человек были ранены. Ракета РФ прицельно попала в многоквартирный дом.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ сбили 2 российских военных самолета над Азовским морем — Мысягин
Самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Олещук намекнул на уничтожение боевых российских самолетов
Николай Олещук
Самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем
Валерий Залужный
Самолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.