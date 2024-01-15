На палубе авианосца «Москва» не хватает места — Олещук о сбитых самолетах РФ

Генерал-лейтенант Николай Олещук высказался об уничтожении двух российских самолетов над Азовским морем, подчеркнув, что эта украинская территория "стала чистой" и уже можно готовиться к курортному сезону на побережье.
Олещук прогнозирует "пляжный сезон" на чистом от самолетов РФ Азовском побережье
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил всех, кто планировал, организовывал и принимал непосредственное участие в операции по уничтожению самолетов оккупантов.
Об этом генерал-лейтенант сообщил в Telegram.
"Месть за Днепр": Командующий ПС ВСУ сделал важное заявление
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул по поводу сбитых вчера российских боевых самолетов.
Вероятно, речь идет об А-50 и Ил-22, сбитых 14 января. Это стало своеобразной местью за жестокий обстрел Днепра русской армией, произошедший 14 января 2023 года. Тогда погибли 46 гражданских лиц, среди них – 6 детей. 80 человек были ранены. Ракета РФ прицельно попала в многоквартирный дом.
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