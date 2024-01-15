На палубі авіаносця «Москва» бракує місця — Олещук про збиті літаки РФ

Генерал-лейтенант Микола Олещук висловився про збиття двох російських літаків над Азовським морем, наголосивши, що ця українська територія “стала чистою” і вже можна готуватися до курортного сезону на узбережжі.
Олещук прогнозує “пляжний сезон” на чистому від літаків РФ Азовському узбережжі
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував усім, хто планував, організовував і брав безпосередню участь в операції із знищення літаків окупантів.
Про це генерал-лейтенант повідомив у Telegram.
“Помста за Дніпро”: Командувач ПС ЗСУ зробив важливу заяву
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув щодо збитих вчора російських бойових літаків.
Ймовірно, мова йде про А-50 та Іл-22, збиті 14 січня. Це стало своєрідною помстою за жорстокий обстріл Дніпра російською армією, що стався 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 цивільних осіб, серед них – 6 дітей. 80 людей було поранено. Ракета РФ прицільно влучила у багатоквартирний будинок.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-