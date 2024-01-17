ЗСУ очистили Азовське море від авіації армії РФ — речник ПС ЗСУ

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українські військові позбавили авіацію злочинної армії РФ змоги безпечно почувати себе у регіоні Чорного та Азовського морів.

Як ЗСУ позбавляють російських окупантів переваги у повітрі

Зокрема, Ігнат зазначив, що після того, як українські військові збили літаки-розвідники російських окупантів А-50 і Іл-22 над Азовським морем, ворожої авіації у цьому районі значно поменшало.

Азовське море стало чистіше від російської авіації. Зараз там спостерігається практично один- два літаки, які здійснюють патрулювання. Власне це наслідок того, що сталося нещодавно – знищення літака А-50 і Іл-22, - пояснює речник ПС ЗСУ. Поширити

Він також не виключив, що командування злочинної армії РФ відправить новий літак у цей район, оскільки у ворога не має проблем із перекиданням техніки на цей напрямок.

Буде рішення і перелетять з інших аеродромів ті борти, які готові до виконання завдань. Не так давно одразу три А-50 працювали в повітряному просторі – два в Азовському і на сході третій. Можливо, то якісь їх вимушені дії, працюють вони в парі з Іл-22. На жаль, є в них ці борти, але це не десятки, це одиниці. З відремонтованих і модернізованих може бути до 5 А-50, - зазначив Ігнат. Поширити

За його словами, знищення літака-розвідника окупаційної армії РФ А-50 було мрією українських військових.

І блискуче проведена операція із знищення А-50 облетіла весь світ. Росія має серйозні іміджеві втрати. І не тільки, а й втрату бойової одиниці. Якщо їх було 5 одиниць в бойовому стані, то це мінус 20% повітряних радарів Росії. Це дуже серйозний удар, - зазначив Ігнат. Поширити

Що відомо про активність ворожих дронів на півдні України

Речник ПС ЗСУ підкреслив, що велика кількість БпЛА злочинної армії РФ активно діє уздовж русла Дніпра, переважно на території Херсонської та Миколаївської областей.

Він підкреслив, що протягом першої половини 17 січня було зафіксовано не менше 10 ворожих дронів.

Там наша протиповітряна оборона відпрацьовує не погано. Повітряне командування південь знищило протягом дня два БПЛА на цьому напрямку – один ударний "Ланцет" і один розвідувальний БПЛА, - підкреслив Ігнат. Поширити

За його словами, протягом минулої ночі підрозділами ППО було знищено 19 ударних ворожих БпЛА типу “Shahed”.

Це прекрасний результат роботи протиповітряної оборони, але, на жаль, ми бачимо, що є і падіння уламків і страждають люди, - зазначив Ігнат. Поширити

Речник ПС ЗСУ зазначив, що ворог застосував зенітні ракети С-300 для удару по Харківщині і є чимало постраждалих.

Це терористична зброя, яка летить по балістиці і від неї можуть бути серйозні наслідки саме в густо населених містах, - зазначив Ігнат. Поширити

Він нагадав, що декілька годин тому було збито на сході держави чергову ракету Х-59.

У той же час керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що російські окупанти намагаються заплутати українські ППО.

Бачимо намагання розгалужити зусилля ППО та розосередити нашу сконцентрованість. Якщо аналізувати минулонічну атаку, то там один дрон був на Кіровоградщину, один дрон на Миколаївщину, а потім пішли на Одещину, - підкреслила речниця. Поширити

Гуменюк пояснила, що таким чином військові РФ намагалися проміряти, де і в який спосіб будуть працювати ЗСУ.

Можу зауважити, що в бойовій добі було застосовано не лише "Шахеди" вночі, але й за кілька годин ворог вчинив ракетну атаку. По Одещині був удар Оніксами, хоч у небі над Чорним морем імітувалася активність тактичної авіації. Всі ці хитрощі спрямовані на заплутування реагування систем ППО, - додала речниця ОК “Південь”. Поширити

При цьому представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зазначив, що російські військові злочинці дуже швидко вчаться на досвіді війни проти України.

Зокрема, за його словами, наразі вони переобладнали власну крилату ракету Х-101.

Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: ті самі крилаті ракети Х-101 - це зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році, - наголошує представник ГУР. Поширити

Він наголосив, що станом на сьогодні, це вже ракета з активною системою радіоелектронної боротьби, а також з активним захистом від викидів теплових пасток.