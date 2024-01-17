ЗСУ очистили Азовське море від авіації армії РФ — речник ПС ЗСУ

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українські військові позбавили авіацію злочинної армії РФ змоги безпечно почувати себе у регіоні Чорного та Азовського морів.
Як ЗСУ позбавляють російських окупантів переваги у повітрі
Зокрема, Ігнат зазначив, що після того, як українські військові збили літаки-розвідники російських окупантів А-50 і Іл-22 над Азовським морем, ворожої авіації у цьому районі значно поменшало.
Він також не виключив, що командування злочинної армії РФ відправить новий літак у цей район, оскільки у ворога не має проблем із перекиданням техніки на цей напрямок.
За його словами, знищення літака-розвідника окупаційної армії РФ А-50 було мрією українських військових.
Що відомо про активність ворожих дронів на півдні України
Речник ПС ЗСУ підкреслив, що велика кількість БпЛА злочинної армії РФ активно діє уздовж русла Дніпра, переважно на території Херсонської та Миколаївської областей.
Він підкреслив, що протягом першої половини 17 січня було зафіксовано не менше 10 ворожих дронів.
За його словами, протягом минулої ночі підрозділами ППО було знищено 19 ударних ворожих БпЛА типу “Shahed”.
Речник ПС ЗСУ зазначив, що ворог застосував зенітні ракети С-300 для удару по Харківщині і є чимало постраждалих.
Він нагадав, що декілька годин тому було збито на сході держави чергову ракету Х-59.
У той же час керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що російські окупанти намагаються заплутати українські ППО.
Гуменюк пояснила, що таким чином військові РФ намагалися проміряти, де і в який спосіб будуть працювати ЗСУ.
При цьому представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зазначив, що російські військові злочинці дуже швидко вчаться на досвіді війни проти України.
Зокрема, за його словами, наразі вони переобладнали власну крилату ракету Х-101.
Він наголосив, що станом на сьогодні, це вже ракета з активною системою радіоелектронної боротьби, а також з активним захистом від викидів теплових пасток.
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