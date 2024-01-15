Російські літаки скинули на Авдіївку 250 авіабомб за 2 тижні — Донецька ОВА

Армія РФ жорстоко обстрілює Авдіївку з літаків. За перші два тижні року на місто було скинуто більше КАМів, ніж за минулий рік.

Авіація РФ скинула на Авдіївку 250 КАБів

Російські терористи за перші два тижні 2024 року скинули близько 250 авіабомб на Авдіївку у Донецькій області.

Про це повідомляє глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За перші два тижні нового року ворог скинув близько 250 керованих авіабомб на Авдіївку. Тобто інтенсивність обстрілів Авдіївки в рази зросла, – сказав Філашкін. Поширити

За його словами, за весь 2023 рік місто зазнало 146 авіаударів.

Глава ОВА також повідомив, що в Авдіївці досі залишається 1131 людина, евакуація триває. Зокрема, за минулу добу з лінії фронту евакуйовано 71 жителя, у тому числі 9 дітей.

Наступ РФ на Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

Як розповідав раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.