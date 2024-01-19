ВСУ уничтожили более 900 солдат РФ, 20 танков и 19 артсистем – Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 374 520 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 920 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков - 6167 (+20) ед;

боевых бронированных машин - 11 445 (+35) ед;

артиллерийских систем - 8854 (+19) ед;

РСЗО - 966 ед.;

средства ПВО - 654 (+1) ед;

самолетов - 331 ед;

вертолетов - 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6929 (+4) ед;

крылатые ракеты - 1818 ед.;

корабли/катера - 23 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11 831 (+37) ед;

специальная техника - 1384 (+4) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 18 атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 15 атак врага возле Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 8 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника неподалеку от Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмов позиций наших войск.