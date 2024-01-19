ЗСУ знищили понад 900 солдатів РФ, 20 танків та 19 артсистем — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 374 520 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 920 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6167 (+20) од.;

бойових броньованих машин — 11 445 (+35) од.;

артилерійських систем — 8854 (+19) од.;

РСЗВ — 966 од.;

засоби ППО — 654 (+1) од.;

літаків — 331 од.;

вертольотів — 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6929 (+4) од.;

крилаті ракети — 1818 од.;

кораблі/катери — 23 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 11 831 (+37) од.;

спеціальна техніка — 1384 (+4) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника неподалік Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.