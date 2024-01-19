ISW фіксує стрімке знищення бійцями ЗСУ бронетехніки РФ біля Авдіївки

Згідно з даними ISW, українським захисникам вдається швидко знищувати російську бронетехніку на Авдіївському напрямку. Так, лише протятого останніх трьох днів армія РФ втратила 41 одиницю бронетехніки.
ЗСУ пришвидшують знищення техніки РФ на фронті
Американські аналітики звертають увагу на те, що раніше солдати РФ здійснили підтверджене просування на південний захід від Авдіївки.
На оприлюднених 17 січня геолокаційних знімках видно, що російські війська атакували і захопили позицію на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).
За словами командувача Таврійської групи бригадного генерала Олександра Тарнавського, російські загарбники біля Авдіївки активно використовують бронетехніку для підтримки і розгортання піхоти,
Що важливо розуміти, саме ця тактика стала причиною того, що армія РФ втратила 41 одиницю бронетехніки, зокрема й 17 танків, лише протягом останніх трьох днів.
Втрати армії РФ станом на 19 січня:
Згідно з даними Генштабу, українські воїни за добу знищили 920 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6167 (+20) од.;
бойових броньованих машин — 11 445 (+35) од.;
артилерійських систем — 8854 (+19) од.;
РСЗВ — 966 од.;
засоби ППО — 654 (+1) од.;
літаків — 331 од.;
вертольотів — 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6929 (+4) од.;
крилаті ракети — 1818 од.;
кораблі/катери — 23 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 11 831 (+37) од.;
спеціальна техніка — 1384 (+4) од.
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