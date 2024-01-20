Українські військові показали один із найбільших ворожих штурмів Авдіївки — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські військові показали один із найбільших ворожих штурмів Авдіївки — відео

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110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняє Авдіївку, опублікувала відео одного з найбільших ворожих штурмів міста, що стався наприкінці жовтня 2023 року.

ЗСУ показали один із найбільших ворожих штурмів Авдіївки

Ось уже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, просто таки дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони. Штурми — щоденні. Авіанальоти — щоденні. Контактні бої — щоденні. Під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, якої в 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів, — говориться в повідомленні.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Штупун підкреслив, що військові злочинці армії РФ проводять спроби штурмів практично без залучення військової техніки, виключно силами піхотних підрозділів.

Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що протягом 19 січня на Авдіївському напрямку не було зафіксовано жодного ворожого авіаудару, однак російські військові злочинці випустили 3 ракети із ЗРК С-300 та обстрілюють з артилерії населені пункти на Донеччині.

Штупун підкреслив, що наразі є достатньо причин, які пояснюють зменшення використання російськими окупантами авіації на Таврійському напрямку.

Зокрема, за його словами, це і необхідність технічного обслуговування літаків, погодні умови та проблеми із доставками боєприпасів.

Штупун додав, що росіяни акцентують штурмові дії на Авдіївці та Новомихайлівці.

Це на Мар’їнському напрямку Новомихайлівка. І в основному це атаки піхотою майже без задіювання бронетехніки, — зазначає речник ОСУВ “Таврія”.

За його інформацією, протягом доби російські військові злочинці здійснили 592 обстріли позицій ЗСУ та об’єктів цивільної інфраструктури на Таврійському напрямку.

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