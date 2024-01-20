Украинские военные показали один из самых больших вражеских штурмов Авдеевки — видео

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко, обороняющая Авдеевку, опубликовала видео одного из крупнейших вражеских штурмов города, произошедшего в конце октября 2023 года.

ВСУ показали один из самых больших вражеских штурмов Авдеевки

Вот уже пятый месяц подряд, начиная с 10 октября, враг безумными, просто дикими силами пытается проломить нашу линию обороны. Штурмы — ежедневные. Авианалеты — ежедневные. Контактные бои — ежедневные. Во время самых масштабных атак россияне одномоментно применяли на поле боя такое количество техники, которое в 21 веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Штупун подчеркнул, что военные преступники армии РФ проводят попытки штурмов практически без привлечения военной техники исключительно силами пехотных подразделений.

Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что в течение 19 января на Авдеевском направлении не было зафиксировано ни одного вражеского авиаудара, однако российские военные преступники выпустили 3 ракеты из ЗРК С-300 и обстреливают из артиллерии населенные пункты Донецкой области.

Штупун подчеркнул, что в настоящее время достаточно причин, объясняющих уменьшение использования российскими оккупантами авиации на Таврическом направлении.

В частности, по его словам, это необходимость технического обслуживания самолетов, погодные условия и проблемы с доставками боеприпасов.

Штупун добавил, что россияне акцентируют штурмовые действия на Авдеевке и Новомихайловке.

Это на Марьинском направлении Новомихайловка. И в основном это атаки пехотой почти без задействования бронетехники, — говорит спикер ОСУВ "Таврия". Поделиться

По его информации, в течение суток российские военные преступники совершили 592 обстрела позиций ВСУ и объектов гражданской инфраструктуры на Таврическом направлении.