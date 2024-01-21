Армія РФ активно використовує БплА в районі Авдіївки

За інформацією сержанта підрозділу ударних БПЛА 109-ї бригади тероборони ЗСУ Єгора Фірсова, російські військові злочинці активно використовують БпЛА в районі Авдіївки на Донеччині, що дешо обмежує дії українських військових.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Фірсов підкреслив, що БпЛа російських окупантів буквально “висять” над головами українських військових і дозволяють ворогу отримувати повну інформацію щодо шляхів постачання ЗСУ в районі Авдіївки.

Військовий зазначив, що отриману з дронів інформацію російські військові злочинці використовують для атак ударними дронами по позиціях ЗСУ.

Ситуація довкола Авдіївки критична і ситуація незмінна. Наш підрозділ стоїть не безпосередньо в Авдіївці, а поряд. Ми ударними дронами прикриваємо нашу піхоту та всіх тих, хто знаходиться в місті. Ворог дуже сильно застосовує безпілотні летальні апарати різного типу. Наприклад, у них є такий тип БПЛА, як ZALA, який просто висить і дає трансляцію ворогу всього того, що відбувається на полі бою і не тільки безпосередньо там. Вони також намагаються ним контролювати дороги, щоб ускладнити нашим силам робити ротації, підвоз БК та провізії, проводити евакуацію, тощо, - розповідає військовий. Поширити

За його словами, за рахунок цих БпЛА російські окупанти завдають ударів по шляхах постачання ЗСУ в районі Авдіївки.

Зокрема, наразі дорога до міста прострілюється усіма доступними ворогу засобами ураження, в тому числі FPV-дронами різних типів

Зараз росіяни використовують FPV-дрони з нічною камерою, які літають вночі. Є ще деякі аспекти, які може коментувати старше командування, яке бачить більш чітко ситуацію, - пояснює військовий. Поширити

Він підкреслив, що район Авдіївки наразі залишається чи не найгарячішим напрямком фронту через постійне застосування окупантами керованих авіаційних бомб для обстрілів позицій українських захисників.

По позиціях постійно прилітають ворожі КАБи. Якщо поряд з піхотинцями впав цей КАБ, то це 100% контузія, навіть якщо він впав за 200 метрів. Були випадки, коли ми працювали на позиціях, де Авдіївку видно просто очима здалеку, то коли падає КАБ, то ми відчували у себе в бліндажі справжній землетрус. Тому, важко уявити відчуття наших хлопців, поряд з якими в сотні метрів постійно падають ці бомби. Це важко не тільки фізично, але й психологічно, - розповідає Фірсов. Поширити

Він акцентував, що попри постійний ворожий тиск на Авдіївському напрямку, українські захисники тримаються.