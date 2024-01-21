Армія РФ активно використовує БплА в районі Авдіївки

За інформацією сержанта підрозділу ударних БПЛА 109-ї бригади тероборони ЗСУ Єгора Фірсова, російські військові злочинці активно використовують БпЛА в районі Авдіївки на Донеччині, що дешо обмежує дії українських військових.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Фірсов підкреслив, що БпЛа російських окупантів буквально “висять” над головами українських військових і дозволяють ворогу отримувати повну інформацію щодо шляхів постачання ЗСУ в районі Авдіївки.
Військовий зазначив, що отриману з дронів інформацію російські військові злочинці використовують для атак ударними дронами по позиціях ЗСУ.
За його словами, за рахунок цих БпЛА російські окупанти завдають ударів по шляхах постачання ЗСУ в районі Авдіївки.
Зокрема, наразі дорога до міста прострілюється усіма доступними ворогу засобами ураження, в тому числі FPV-дронами різних типів
Він підкреслив, що район Авдіївки наразі залишається чи не найгарячішим напрямком фронту через постійне застосування окупантами керованих авіаційних бомб для обстрілів позицій українських захисників.
Він акцентував, що попри постійний ворожий тиск на Авдіївському напрямку, українські захисники тримаються.
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