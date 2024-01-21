Армия РФ активно использует БплА в районе Авдеевки.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Фирсов подчеркнул, что БПЛа российских окупантов буквально "висят" над главами украинских военных и позволяют врагу получать полную информацию о путях поставок ВСУ в районе Авдеевки.

Военный отметил, что полученную из дронов информацию российские военные преступники используют для атак ударными дронами по позициям ВСУ.

Ситуация вокруг Авдеевки критична и ситуация неизменна. Наше подразделение стоит не непосредственно в Авдеевке, а рядом. Мы ударными дронами прикрываем нашу пехоту и всех находящихся в городе. Враг очень сильно применяет беспилотные летательные аппараты разного типа. К примеру, у них есть такой тип БПЛА, как ZALA, который просто висит и дает трансляцию врагу всего происходящего на поле боя и не только непосредственно там. Они также пытаются им контролировать дороги, чтобы усложнить нашим силам ротации, подвоз БК и провизии, проводить эвакуацию и т.д., - рассказывает военный. Поделиться

По его словам, за счет этих БПЛА российские оккупанты наносят удары по путям поставки ВСУ в районе Авдеевки.

В частности, сейчас дорога в город простреливается всеми доступными врагу средствами поражения, в том числе FPV-дронами разных типов.

Сейчас россияне используют FPV-дроны с ночной камерой, летающие ночью. Есть еще некоторые аспекты, которые может комментировать старшее командование, которое видит более четкую ситуацию, – объясняет военный. Поделиться

Он подчеркнул, что район Авдеевки остается едва ли не самым горячим направлением фронта из-за постоянного применения оккупантами управляемых авиационных бомб для обстрелов позиций украинских защитников.

По позициям постоянно прилетают вражеские кабы. Если рядом с пехотинцами упал этот КАБ, то это 100% контузия, даже если он упал за 200 метров. Были случаи, когда мы работали на позициях, где Авдеевка видна прямо глазами издалека, то когда падает КАБ, то мы чувствовали у себя в блиндаже настоящее землетрясение. Поэтому трудно представить ощущения наших ребят, рядом с которыми в сотни метров постоянно падают эти бомбы. Это тяжело не только физически, но и психологически, – рассказывает Фирсов. Поделиться

Он акцентировал, что, несмотря на постоянное враждебное давление на Авдеевском направлении, украинские защитники держатся.