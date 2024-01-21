Армия РФ активно использует БплА в районе Авдеевки.

По информации сержанта подразделения ударных БПЛА 109-й бригады терробороны ВСУ Егора Фирсова, российские военные преступники активно используют БпЛА в районе Авдеевки Донецкой области, что дешево ограничивает действия украинских военных.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Фирсов подчеркнул, что БПЛа российских окупантов буквально "висят" над главами украинских военных и позволяют врагу получать полную информацию о путях поставок ВСУ в районе Авдеевки.
Военный отметил, что полученную из дронов информацию российские военные преступники используют для атак ударными дронами по позициям ВСУ.
По его словам, за счет этих БПЛА российские оккупанты наносят удары по путям поставки ВСУ в районе Авдеевки.
В частности, сейчас дорога в город простреливается всеми доступными врагу средствами поражения, в том числе FPV-дронами разных типов.
Он подчеркнул, что район Авдеевки остается едва ли не самым горячим направлением фронта из-за постоянного применения оккупантами управляемых авиационных бомб для обстрелов позиций украинских защитников.
Он акцентировал, что, несмотря на постоянное враждебное давление на Авдеевском направлении, украинские защитники держатся.