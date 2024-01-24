Армия РФ готовится к новым попыткам наступления в районе Авдеевки

По информации украинских военных, преступная армия РФ взимает многочисленные резервы в район Авдеевки Донецкой области с целью возобновить штурмовые действия.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам офицера "Легиона Свободы", майора МВД Максима Морозова, российские оккупанты сосредоточили в районе города десятки тысяч резервных сил для возобновления штурмов.

Враг предпринимает попытки заезда техники, беспилотные летательные аппараты в больших количествах, летающие разведывательные аппараты типа "Орлан", "Зал" и "Ланцеты". Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве. По факту, она уже началась с применением огромного количества КАБов, - подчеркивает военный. Поделиться

По его словам, для проведения штурмов в районе Авдеевки враг сосредоточил на этом направлении около 40 тыс. человек из резервного состава.

В частности, как отмечает Морозов, враг использует для проведения штурмов подразделения, состоящие из заключенных "Шторм-Z", "Шторм V".

Также подошел с нуля сформированный танковый пункт окупантов, где замечены новые танки, которые будут участвовать в штурме Авдеевки. Но Силы обороны готовятся к этому штурму, – подчеркнул военный. Поделиться

Мероприятие недостаточно помогло Украине с контрнаступлением

По мнению бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Бена Годжеса, то, что контрнаступление ВСУ в прошлом году не достигло ожиданий западных партнеров, свидетельствует об их неспособности обеспечить полноценную поддержку Украины.

По словам Годжеса, он переоценил возможности сухопутных войск Украины, но эта ошибка была вызвана не Украиной, а Соединенными Штатами и Германией, не предоставившими все возможности.

Я думал, мы предоставим, например, высокоточное оружие большой дальности, соответствующее оборудование для разминирования. Мы до сих пор не поставили истребители F-16, – объясняет Годжес. Поделиться

По его словам, российские оккупанты использовали это время для минирования оккупированных территорий.