Для чого в Україну відправляють випускників ГРУ РФ — попередження експерта

Незабаром на території України може збільшитися кількість диверсій. Це пов'язано з тим, що Кремль відправляє сюди випускників Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.

Випускники ГРУ РФ планують влаштовувати диверсії в Україні

З таким попередженням виступив керівник Центру військово-правових досліджень

Він звертає увагу на те, що це завдання ворожі розвідники повинні виконати для здачі фінального іспиту.

Згідно з даними експерта, незабаром відбудеться випуск у студентів ГШ, розвідки воєнної російської, їхнього ГРУ Генштабу.

В них на фінальний іспит задача — відправитися у Сумську область. Перевірити, як вони можуть діяти фактично в умовах диверсійної діяльності, відпрацювати по військових, а якщо не побачать військових, хоча б по працівниках лісового господарства, тобто будь-кому, кого вони ще побачать. Ось це фактично задачі, які ставляться на стадії випуску з вишів, — попередив Олександр Мусієнко.

За словами експерта, російських військових розвідників готують з метою набуття навичок і досвіду для ведення диверсійних дій саме на українській території.

Кремль кидає всі сили на війну проти України

Олександр Мусієнко звертає увагу на те, що російських військових не готували до диверсійних дій десь в Малі чи Африці на підтримку "вагнерівцям".

Все, що зараз робить команда диктатора Путіна, спрямовано на війну проти України.

Їх цілеспрямовано вже на стадії курсантів, які випускаються, готують до бойових дій на території України. І не просто бойових, а проведення диверсійно-розвідувальних операцій, з метою, в тому числі не просто вчинення диверсій, а й точкових дій по роботі проти військового керівництва. Тому, безумовно, цьому всьому треба протидіяти, — наголосив експерт. Поширити

На переконання Мусієнка, українське військове керівництво знає, що відбувається й не допустить ескалації.