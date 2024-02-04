Для чого в Україну відправляють випускників ГРУ РФ — попередження експерта

Незабаром на території України може збільшитися кількість диверсій. Це пов'язано з тим, що Кремль відправляє сюди випускників Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.
Випускники ГРУ РФ планують влаштовувати диверсії в Україні
З таким попередженням виступив керівник Центру військово-правових досліджень
Він звертає увагу на те, що це завдання ворожі розвідники повинні виконати для здачі фінального іспиту.
Згідно з даними експерта, незабаром відбудеться випуск у студентів ГШ, розвідки воєнної російської, їхнього ГРУ Генштабу.
За словами експерта, російських військових розвідників готують з метою набуття навичок і досвіду для ведення диверсійних дій саме на українській території.
Кремль кидає всі сили на війну проти України
Олександр Мусієнко звертає увагу на те, що російських військових не готували до диверсійних дій десь в Малі чи Африці на підтримку "вагнерівцям".
Все, що зараз робить команда диктатора Путіна, спрямовано на війну проти України.
На переконання Мусієнка, українське військове керівництво знає, що відбувається й не допустить ескалації.
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