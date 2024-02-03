Російська Федерація ввечері суботи, 3 лютого, завдала удару по місту Покровськ у Донецькій області.
Армія РФ обстріляла пожежну частину у Покровську
За даними відомства, внаслідок обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено ролетні ворота у гаражі пожежної частни. Окрім цього того вибило вікна та двері в одному з приміщень частини.
Нічна атака "Шахедів"
Нагадаємо, ввечері 2 лютого та у ніч проти 3 лютого російські загарбники знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей була оголошена повітряна тривога.
Внаслідок ворожої атаки, зокрема, пролунали вибухи в Полтавській області. Глава ОВА Філіп Пронін заявив, що за попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі, і постраждалих немає.
Пізніше вночі війска РФ запустили ще кілька груп "Шахедів" по території України. Кілька разів ворог направляв їх для ударів, зокрема, по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. У місцевих пабліках писали про звуки вибухів, та звучали припущення, що це є результатом роботи систем протиповітряної оборони.
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