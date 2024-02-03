В українській енергосистемі зафіксували профіцит попри обстріли РФ

В енергосистемі України виник профіцит електроенергії. Надлишки сумарною величиною постачання 1 600 МВт-год з 11:00 до 15:00 передавалися до Польщі.
Попри обстріли, в енергосистемі зафіксували профіцит
Як зазначається, 3 січня в енергосистемі України виник профіцит електроенергії, попри ворожі обстріли енергетичних обʼєктів.
Надлишок, який оцінюють в 1600 МВт год передавали до енергосистеми Польщі для стабілізації мережі.
Окрім цього, планується експорт електроенергії до Молдови обсягом 810 МВт год, а також імпорт розміром 9979 МВт год.
Україна змогла повністю забезпечити себе власним газом
За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку.
Денис Шмигаль звертає увагу на те, що "Нафтогаз України" і державне підприємство "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму.
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