В українській енергосистемі зафіксували профіцит попри обстріли РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

В українській енергосистемі зафіксували профіцит попри обстріли РФ

Міністерство енергетики України
Енергетика

В енергосистемі України виник профіцит електроенергії. Надлишки сумарною величиною постачання 1 600 МВт-год з 11:00 до 15:00 передавалися до Польщі.

Попри обстріли, в енергосистемі зафіксували профіцит

Як зазначається, 3 січня в енергосистемі України виник профіцит електроенергії, попри ворожі обстріли енергетичних обʼєктів.

Надлишок, який оцінюють в 1600 МВт год передавали до енергосистеми Польщі для стабілізації мережі. 

Окрім цього, планується експорт електроенергії до Молдови обсягом 810 МВт год, а також імпорт розміром 9979 МВт год.

У короткострокові ремонти вийшло два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, водночас після закінчення аварійних робіт до мережі під’єднано блок і корпус теплоелектростанцій. У резерві 6 одиниць теплової генерації, які буде залучено у разі потреби.

Україна змогла повністю забезпечити себе власним газом

За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку.

Ми проходимо цей опалювальний сезон вперше в історії України на газі власного видобутку, — заявив глава уряду.

Денис Шмигаль звертає увагу на те, що "Нафтогаз України" і державне підприємство "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму.

Зараз у наших сховищах — близько 10 мільярдів кубічних метрів газу. І ми дійсно проходимо цей опалювальний сезон на газі виключно українського видобутку, — додав прем’єр-міністра.

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