В українській енергосистемі зафіксували профіцит попри обстріли РФ

В енергосистемі України виник профіцит електроенергії. Надлишки сумарною величиною постачання 1 600 МВт-год з 11:00 до 15:00 передавалися до Польщі.

Попри обстріли, в енергосистемі зафіксували профіцит

Як зазначається, 3 січня в енергосистемі України виник профіцит електроенергії, попри ворожі обстріли енергетичних обʼєктів.

Надлишок, який оцінюють в 1600 МВт год передавали до енергосистеми Польщі для стабілізації мережі.

Окрім цього, планується експорт електроенергії до Молдови обсягом 810 МВт год, а також імпорт розміром 9979 МВт год.

У короткострокові ремонти вийшло два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, водночас після закінчення аварійних робіт до мережі під’єднано блок і корпус теплоелектростанцій. У резерві 6 одиниць теплової генерації, які буде залучено у разі потреби.

Україна змогла повністю забезпечити себе власним газом

За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку.

Ми проходимо цей опалювальний сезон вперше в історії України на газі власного видобутку, — заявив глава уряду.

Денис Шмигаль звертає увагу на те, що "Нафтогаз України" і державне підприємство "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму.