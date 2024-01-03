В "Укренерго" заперечили ймовірність масштабних збоїв в енергосистемі

За словами керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, масштабних збоїв в роботі енергосистеми України не буде навіть у разі масштабних ракетних атак злочинної армії по енергооб'єктах у період похолодання.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі на тлі ракетних атак армії РФ

Це вже буде не вперше. Саме такі періоди росіяни вибирали перед своїми масованими атаками. Ми це вже проходили близько 20 разів. Це, звичайно створить нам додаткові проблеми. Але я впевнений, що це буде питання тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження якихось об’єктів, проте колапсу в енергосистемі не відбудеться. Ворог цього не досягне, - зазначив Кудрицький. Поширити

За його словами, серйозне зниження температури є викликом для енергосистеми будь-якої країни.

Кудрицький підкреслив, що пройти цей складний період можна за низки умов, зокрема, залучення до роботи всіх енергоблоків електростанцій, які наразі проходять поточні ремонти, та в повному обсязі використати 1 тис 700 МВт технічної можливості імпорту, яку "Укренерго" відкрило наприкінці минулого року.

Українці можуть допомогти енергосистемі та енергетикам в цей складний період, якщо будуть ощадливо споживати електроенергію в ранкові та вечірні години, коли споживання найбільше, - додав керівник НЕК "Укренерго". Поширити

Чи слід українцям очікувати підвищення вартості тарифів на електроенергію

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, що до кінця цього опалювального сезону не планується підвищення тарифів на електроенергію.

Він також зазначив, що цього року Україна нарощуватиме потужності генерації, а "важливим інструментом" для цього стануть децентралізація, збільшення частки газотурбінних і газопоршневих установок, сонячної та вітрової генерації.