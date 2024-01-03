В "Укренерго" заперечили ймовірність масштабних збоїв в енергосистемі

За словами керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, масштабних збоїв в роботі енергосистеми України не буде навіть у разі масштабних ракетних атак злочинної армії по енергооб'єктах у період похолодання.
Що відомо про ситуацію в енергосистемі на тлі ракетних атак армії РФ
За його словами, серйозне зниження температури є викликом для енергосистеми будь-якої країни.
Кудрицький підкреслив, що пройти цей складний період можна за низки умов, зокрема, залучення до роботи всіх енергоблоків електростанцій, які наразі проходять поточні ремонти, та в повному обсязі використати 1 тис 700 МВт технічної можливості імпорту, яку "Укренерго" відкрило наприкінці минулого року.
Чи слід українцям очікувати підвищення вартості тарифів на електроенергію
За словами глави Міненерго Германа Галущенка, що до кінця цього опалювального сезону не планується підвищення тарифів на електроенергію.
Він також зазначив, що цього року Україна нарощуватиме потужності генерації, а "важливим інструментом" для цього стануть децентралізація, збільшення частки газотурбінних і газопоршневих установок, сонячної та вітрової генерації.
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