Українська енергосистема наразі має резерв потужності — Міненерго

Станом на 31 грудня у резерві енергосистеми України є чотири блоки ТЕС, які можуть бути включені в роботу у разі потреби. Енергосистема збалансована, ситуація контрольована, графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Дефіциту електроенергії у системі України немає

В енергосистемі України станом на 31 грудня дефіциту електроенергії немає, у резерві – чотири блоки ТЕС, уночі планується експорт до Молдови.

Про це Міністерство енергетики повідомило у Facebook.

У резерві є чотири блоки ТЕС, які можуть бути включені в роботу у разі потреби. Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються, – зазначили у відомстві. Поширити

У Донецькій області, за даними міністерства, енергетики частково заживили ТЕС, яку напередодні масовано обстріляли російські війська.

Через ворожий удар по прифронтовій ТЕС пошкоджень зазнала повітряна лінія 110 кВ. Бригада енергетиків, яка її ремонтувала, потрапила під обстріл. Минулося без постраждалих.

У Чернігівській області ворожими обстрілами пошкоджені повітряні лінії обленерго 10 кВ, що призвело до одночасного відключення понад 3800 споживачів у дев'яти населених пунктах.

Імпорт електроенергії запланований в обсязі 11 600 МВт/год.

Німеччина вкладає гроші у відновлення енергетики України

Німецький державний банк розвитку KfW надасть понад 24 млн євро на відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України.

Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах УКраїни, що постраждали від російських атак. Поширити

Вчора НЕК Укренерго та KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту, – йдеться у повідомленні. Поширити

Раніше у грудні стало відомо, що уряд Німеччини виділить 88,5 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України, яка зазнає ударів РФ по своїй інфраструктурі.

Таким чином, загальний внесок Німеччини до Фонду енергетичної підтримки склав 218 млн євро. Берлін залишається найбільшим його донором, де з лютого 2022 року зібрали близько 400 млн євро.