На відновлення енергетики. Україна отримає від Німеччини понад 24 млн євро
Категорія
Економіка
Дата публікації

На відновлення енергетики. Україна отримає від Німеччини понад 24 млн євро

Енергетики
Джерело:  Посольство Німеччини в Україні

Загальний внесок Німеччини до Фонду енергетичної підтримки склав 218 млн євро. Берлін залишається найбільшим його донором, де з лютого 2022 року зібрали близько 400 млн євро.

Німеччина вкладає гроші у відновлення енергетики України

Німецький державний банк розвитку KfW надасть понад 24 млн євро на відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України.

Про це повідомило Посольство Німеччини в Україні у мережі Х (Twitter).

Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах УКраїни, що постраждали від російських атак.

Вчора НЕК Укренерго та KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту, – йдеться у повідомленні.

Раніше у грудні стало відомо, що уряд Німеччини виділить 88,5 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України, яка зазнає ударів РФ по своїй інфраструктурі.

Таким чином, загальний внесок Німеччини до Фонду енергетичної підтримки склав 218 млн євро. Берлін залишається найбільшим його донором, де з лютого 2022 року зібрали близько 400 млн євро.

Україна очікує на допомогу Німеччини

Кабмін на засіданні 24 листопада ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн (50 млн євро) для підтримки економіки.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Facebook.

Ці кошти допомагають уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу - програму пільгового кредитування "5-7-9”, – розповів Шмигаль.

Він нагадав, що цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро. Також до держбюджету надійшло 400 млн дол від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.

Ці кошти, за його словами, держава направляє на соціальні виплати, пенсії, зарплати лікарям і вчителям, на критичні потреби.

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