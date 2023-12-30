На відновлення енергетики. Україна отримає від Німеччини понад 24 млн євро

Загальний внесок Німеччини до Фонду енергетичної підтримки склав 218 млн євро. Берлін залишається найбільшим його донором, де з лютого 2022 року зібрали близько 400 млн євро.
Німеччина вкладає гроші у відновлення енергетики України
Німецький державний банк розвитку KfW надасть понад 24 млн євро на відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України.
Про це повідомило Посольство Німеччини в Україні у мережі Х (Twitter).
Раніше у грудні стало відомо, що уряд Німеччини виділить 88,5 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України, яка зазнає ударів РФ по своїй інфраструктурі.
Таким чином, загальний внесок Німеччини до Фонду енергетичної підтримки склав 218 млн євро. Берлін залишається найбільшим його донором, де з лютого 2022 року зібрали близько 400 млн євро.
Україна очікує на допомогу Німеччини
Кабмін на засіданні 24 листопада ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн (50 млн євро) для підтримки економіки.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Facebook.
Він нагадав, що цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро. Також до держбюджету надійшло 400 млн дол від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.
Ці кошти, за його словами, держава направляє на соціальні виплати, пенсії, зарплати лікарям і вчителям, на критичні потреби.
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