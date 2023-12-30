На восстановление энергетики. Украина получит от Германии более 24 млн евро

Общий вклад Германии в Фонд энергетической поддержки составил 218 млн евро. Берлин остается самым крупным его донором, где с февраля 2022 года собрали около 400 млн евро.

Германия вкладывает деньги в восстановление энергетики Украины

Немецкий государственный банк развития KfW предоставит более 24 млн евро на восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в регионах Украины.

Об этом сообщило Посольство Германии в Украине в сети Х (Twitter).

Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах 🇺🇦, що постраждали від російських атак.



Вчора @NPCUkrenergo та @KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту. pic.twitter.com/dWcamL0LoX — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 30, 2023

Германия продолжает поддерживать восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в пострадавших от российских атак регионах Украины. Поделиться

Вчера НЭК Укрэнерго и KfW подписали кредитное соглашение на 24 млн евро и грантовое соглашение на 0,5 млн евро для финансирования проекта, говорится в сообщении. Поделиться

Ранее в декабре стало известно, что правительство Германии выделит 88,5 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины, которая испытывает удары РФ по своей инфраструктуре.

Таким образом, общий вклад Германии в Фонд энергетической поддержки составил 218 млн евро. Берлин остается самым крупным его донором, где с февраля 2022 года собрали около 400 млн евро.

Украина ожидает помощи Германии

Кабмин на заседании 24 ноября принял решение, позволяющее привлечь грант от Германии на сумму почти 2 млрд грн (50 млн евро) для поддержки экономики.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Facebook.

Эти средства помогают правительству продолжать финансировать одну из наиболее успешных программ поддержки бизнеса – программу льготного кредитования "5-7-9", – рассказал Шмыгаль. Поделиться

Он напомнил, что на этой неделе ЕС предоставил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро. Также в госбюджет поступило 400 млн долл от Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка.

Эти средства, по его словам, государство направляет на социальные выплаты, пенсии, зарплаты врачам и учителям, критические нужды.