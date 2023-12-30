На восстановление энергетики. Украина получит от Германии более 24 млн евро

Общий вклад Германии в Фонд энергетической поддержки составил 218 млн евро. Берлин остается самым крупным его донором, где с февраля 2022 года собрали около 400 млн евро.
Германия вкладывает деньги в восстановление энергетики Украины
Немецкий государственный банк развития KfW предоставит более 24 млн евро на восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в регионах Украины.
Об этом сообщило Посольство Германии в Украине в сети Х (Twitter).
Ранее в декабре стало известно, что правительство Германии выделит 88,5 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины, которая испытывает удары РФ по своей инфраструктуре.
Таким образом, общий вклад Германии в Фонд энергетической поддержки составил 218 млн евро. Берлин остается самым крупным его донором, где с февраля 2022 года собрали около 400 млн евро.
Украина ожидает помощи Германии
Кабмин на заседании 24 ноября принял решение, позволяющее привлечь грант от Германии на сумму почти 2 млрд грн (50 млн евро) для поддержки экономики.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Facebook.
Он напомнил, что на этой неделе ЕС предоставил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро. Также в госбюджет поступило 400 млн долл от Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка.
Эти средства, по его словам, государство направляет на социальные выплаты, пенсии, зарплаты врачам и учителям, критические нужды.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-