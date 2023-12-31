Украинская энергосистема имеет резерв мощности — Минэнерго
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Экономика
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Украинская энергосистема имеет резерв мощности — Минэнерго

Министерство энергетики Украины
Энергосистема
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По состоянию на 31 декабря в резерве энергосистемы Украины есть четыре блока ТЭС, которые могут быть включены в работу по необходимости. Энергосистема сбалансирована, ситуация контролируется, графики отключений электроэнергии не применяются.

Дефицита электроэнергии в системе Украины нет

В энергосистеме Украины на 31 декабря дефицита электроэнергии нет, в резерве – четыре блока ТЭС, ночью планируется экспорт в Молдову.

Об этом Министерство энергетики сообщило в Facebook.

В резерве есть четыре блока ТЭС, которые могут быть включены в работу по необходимости. Энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируется. Графики отключений электроэнергии не применяются, – отметили в ведомстве.

В Донецкой области, по данным министерства, энергетики частично заживили ТЭС, которую накануне массово обстреляли российские войска.

Из-за вражеского удара по прифронтовой ТЭС повреждения получила воздушная линия 110 кВ. Ремонтировавшая ее бригада энергетиков попала под обстрел. Прошло без пострадавших.

В Черниговской области вражескими обстрелами повреждены воздушные линии облэнерго 10 кВ, что привело к одновременному отключению более 3800 потребителей в девяти населенных пунктах.

Импорт электроэнергии запланирован в объеме 11600 МВт/час.

Германия вкладывает деньги в восстановление энергетики Украины

Немецкий государственный банк развития KfW предоставит более 24 млн евро на восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в регионах Украины.

Германия продолжает поддерживать восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в пострадавших от российских атак регионах Украины.

Вчера НЭК Укрэнерго и KfW подписали кредитное соглашение на 24 млн евро и грантовое соглашение на 0,5 млн евро для финансирования проекта, говорится в сообщении.

Ранее в декабре стало известно, что правительство Германии выделит 88,5 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины, которая испытывает удары РФ по своей инфраструктуре.

Таким образом, общий вклад Германии в Фонд энергетической поддержки составил 218 млн. евро. Берлин остается самым крупным его донором, где с февраля 2022 года собрали около 400 млн евро.

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