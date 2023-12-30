Міненерго доповіло про пошкоджені повітряні лінії та обладнання енергопідстанцій у трьох областях
Категорія
Україна
Дата публікації

Міненерго доповіло про пошкоджені повітряні лінії та обладнання енергопідстанцій у трьох областях

Міністерство енергетики України
енергетика

Станом на 30 грудня ворожим обстрілом були пошкоджені повітряні лінії та обладнання підстанцій у Київській, Дніпропетровській, Херсонській областях. 

Унаслідок обстрілів пошкоджені повітряні лінії та обладнання енергопідстанцій у трьох областях

Зазначається, що на одній з повітряних ліній 330 кВ на Київщині після ворожого обстрілу було виявлено обірвані та пошкоджені проводи. Лінію вивели в аварійний ремонт.

На Дніпропетровщині через ворожий обстріл відключалась повітряна лінія 150 кВ, що приєднана до ТЕС, а також підстанція 150 кВ.

У Херсоні відключилась повітряна лінія 35 кВ. Внаслідок цього були порушення у роботі ТЕЦ. Також на Херсонщині внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання підстанції 150 кВ.

Водночас через помилкові дії персоналу на підстанції 330 кВ у Дніпропетровській області відключилося обладнання. При цьому знеструмилась інша підстанція 150 кВ, до якої підключена місцева промисловість, а також відключилась СЕС. Невдовзі всіх споживачів, а також СЕС підключили.

У Донецькій області сталося знеструмлення повітряної лінії 110 кВ, що призвело до відключення трьох підстанцій 110 кВ, до яких приєднані побутові споживачі. Усіх споживачів уже заживлено.

Як додали в Міненерго, дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Енергосистема збалансована. У резерві є 2 блоки ТЕС та потужності ГАЕС. Графіки відключень електроенергії не застосовуються.

В аварійний ремонт протягом доби виходили два блоки ТЕС. Один з них уже повернуто до роботи. Тривають і планові ремонти, необхідні для посилення стійкості роботи обладнання.

Імпорт електроенергії запланований в обсязі 13 859 МВт-год. Експорту не передбачається.

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